Yolanda Andrade enciende alarmas en Televisa por 'desaparecer' en medio de crisis de salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Yolanda Andrade de nueva cuenta encendió las alarmas de todo Televisa y de sus seguidores debido a que se reportó su desaparición en un importante compromiso laboral. Como se sabe, la estrella originaria de Culiacán, Sinaloa, no la ha pasado nada bien debido a una dura crisis de salud que incluso la tuvo al borde de la muerte.

Hace algunas semanas circuló un impactante video en el que la intérprete de las telenovelas Retrato de Familia, Buscando el paraíso y Sentimientos Ajenos aparece sin el parche que cubre su ojo tras haber sufrido un aneurisma, enfermedad que la llevó a estar hospitalizada varias semanas. Sin embargo, hace algunas semanas Yolanda se reincorporó a su programa Montse&Joe y aseguró encontrarse mejor.

Lamentablemente en las últimas horas, la actriz sinaloense alarmó a sus seguidores al no acudir al reestreno de la obra Las criadas, donde fungiría como madrina de temporada: "Estábamos esperando a Yolanda, pero tuvo algún percance seguramente y ya no pudimos localizarla ahorita, entonces ojalá llegue más tarde, pero no sabemos", explicó Alberto Estrella, fundador del espacio El Círculo Teatral, recinto donde se realiza la puesta en escena.

Yolanda sería madrina de obra

Sorprendido por la ausencia de Andrade, el también actor del Canal de Las Estrellas aseguró que su colega estaba enterada de la fecha y hora en que se realizaría el evento: "Quedamos de vernos aquí, yo fui a su programa y quedamos ahí, ella quedó de llegar aquí el día de hoy, le mandé todavía el afiche de Las criadas con su fotografía, me dijo ‘gracias’ y hasta ahí quedamos", detalló.

Finalmente, Alberto externó su deseo con relación a que la ausencia de Yolanda Andrade no se deba a una recaída en su salud. "La vi bastante bien, la vi animada, y por eso inclusive ella dijo que sí venía porque estaba animada, entonces yo espero que sea otra clase de percance", expuso. Hasta el momento la titular del programa Montse & Joe no se ha pronunciado al respecto del motivo que la orilló a no hacerse presente en el lugar donde tanto el elenco de la obra, como el público y la prensa la esperaban.

Hace un par de semanas, Andrade apareció ahogada en llanto mientras daba un mensaje de aliento y apoyo para otras personas que también están atravesando una difícil situación de salud y mientras se le quebraba la voz, dijo "Quiero decirle a toda la gente que está enferma, que se siente mal, que se sientan comprendidos porque hay momentos de desesperación, de depresión, de muchas cosas que a mí en lo personal me ha pasado. Le deseo de todo corazón a la gente que se siente mal (que se recuperen)".

Fuente: Tribuna