Ferka molesta con el 'Team Infierno' por golpear piñata con la imagen de Jorge Losa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pesar de que La Casa de los Famosos México llegó a su fin con el triunfo de Wendy Guevara, los concursantes siguen dando de qué hablar y causó polémica una dinámica que realizó el 'Team Infierno' durante un programa, donde les llevaron una piñata con la imagen de Jorge Losa, misma que rompieron a palos, pero se limitaron al hacer mofa de que le cortaron la cabeza.

Esta situación fue mal vista por algunos seguidores del reality show y por María Fernanda Quiroz, quien rompió el silencio frente a las cámaras de Sale el Sol y dejó en claro que le pareció una completa falta de respeto de sus compañeros, resaltando que la competencia ya terminó y todo lo que vivieron en las grabaciones debería quedar atrás.

El juego está padrísimo, bravo por las alianzas y los equipos, pero ya terminó y hacer ese tipo de cosas fuera no está padre".

ESPECIAL

La actriz comentó que esas acciones no son el mejor mensaje hacia el público, pues se trata de burlas y muestras de odio, por lo que considera que deberían ser más cuidadosos, principalmente por el alcance y la influencia que tienen: "Hay que ser responsables con lo que hacemos cuando somos comunicadores, actores, conductores, con el tipo de mensajes que queremos llevar a casita y eso no me gustó nada".

Por su parte, Jorge Losa indicó que al ver las imágenes se sintió mal, pues recordemos que desde que estaban en el programa lo acusaron de ser el protegido de la producción, así como de hacer brujería para ganar, eso sin contar todo lo que hablaban a sus espaldas, lo cual de algún modo dañó su imagen y reconoce que le dolió darse cuenta la forma en que lo trataron y pese a que todo terminó, algunos no han parado de atacarlo.

ESPECIAL

En temas más agradables, Ferka y Jorge hablaron acerca de su relación, pues a pesar de que pocos les auguraban futuro se encuentran más enamorados que nunca, aunque dejaron en claro que no llevan ninguna prisa y quieren disfrutar cada etapa a su tiempo, por lo que por ahora no tienen intenciones de llegar al altar.

Nos gustaría vivir la relación como tiene que ser, con el tiempo, antes de ir a la primaria tenemos que pasar por el kínder. Tenemos muchos planes juntos, pero al final de cuentas hay que construir muchas bases", comentó Ferka.

Finalmente, indicaron que están muy contentos con el éxito del tema Pégate Pa’ mí, el cual le dedicó el español y decidieron grabar incluso un videoclip, logrando arrasar en reproducciones en las plataformas digitales, aunque hace unos días intentaron sabotearlos al mover el algoritmo, lo cual impedía que los usuarios pudieran disfrutarlo, aunque afortunadamente ya lograron solucionarlo y advierten que podría haber otras colaboraciones.

Fuente: Tribuna