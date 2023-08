Grupo Frontera da duro golpe a Yahritza y su esencia tras críticas a la comida mexicana

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Yahritza y su esencia se han mantenido en el interior del ojo del huracán, esto después de que los jóvenes mostraran cierto desprecio por la cultura mexicana, destacando su disgusto por la gastronomía del país, puesto desde la perspectiva de los chicos, el sazón de Washington era mucho mejor, porque éste sí picaba, así como también hablaron de lo ruidosa que podía ser la urbe de la CDMX.

Si bien, una gran cantidad de mexicanos se burlaron de los jóvenes, la realidad es que otros artistas ya han expresado su punto de vista sobre lo ocurrido; recientemente se les sumó Grupo Frontera, quienes acudieron como invitados al canal de YouTube del Escorpión Dorado, donde hablaron de varias de sus colaboraciones, entre ellas puede resaltar la que hicieron con Bad Bunny, pero había algo que no se le podía escapar al personaje de Alex Montiel.

Y es que, Yahritza y su esencia tuvieron una exitosa colaboración con la canción Frágil, la cual significó un parteaguas en el lanzamiento a la industria de la farándula de el trío de jóvenes. Es bajo este contexto que el Escorpión Dorado no podía perder la oportunidad de hacer preguntas incómodas a los cantantes de exitosos como Un x100to, No se va, Di que sí, Le va doler, Dame un chance y Que vuelvas.

Como algunos sabrán, pese a que el Grupo Frontera también canta música regional mexicana, la realidad es que se formaron en Edinburg, Texas, es decir, al igual que Yahritza y su esencia, ellos eran originarios de Estados Unidos, por lo que Alex, bajo la máscara del Escorpión Dorado, no perdió la oportunidad de preguntarles sobre qué comían en el país gobernado por Joe Biden: "¿Qué es lo que comes tú allá?, ¿puro chicken?", en referencia a lo dicho por los hermanos de Yahritza.

Esto provocó que la agrupación estallara en risas, aunque tomando como referencia lo ocurrido con sus colegas, ellos decidieron responder algo más tradicional como "Pambazos", platillo que si bien, no es el preferido de El Escorpión Dorado, esto no impidió que Adelaido 'Payo' Solís' y sus compañeros defendieran este alimento, a lo que Alex respondió que en este momento les conviene decir que "todo está rico", para no terminar como el trío de jóvenes originarios de Washington.

Por otro lado, uno de los integrantes de grupo fronteras destacó que le gustaba mucho la comida picante, a diferencia de lo mencionado por los hermanos de Yahritza: "Fíjate que la salsa que venía picaba con mad... estaba bien perr...", señalaron. Estos comentarios se ganaron el favor del público, puesto hubo quienes celebraron que Grupo Frontera también se burlara de Yahritza y su esencia.

