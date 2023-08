Lo hizo otra vez: Britney Spears se divorcia ahora de Sam Asghari tras 14 meses casados

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Luego de rumorease que la cantante de pop Britney Spears ya se había separado de su esposo, Sam Asghari, medios internacionales reportaron que la pareja no solo ha estado viviendo en inmuebles diferentes, sino que además ya están en pleno proceso de divorcio, por lo que para la intérprete de Sometimes se trataría de su tercer matrimonio fallido aunque es el primero luego de haber dejado atrás la tutela de su padre que tanto la ha envuelto en polémica.

De acuerdo con información difundida por diversos medios estadounidenses, especialmente el portal TMZ, ambos se separaron debido a los rumores respecto a que la cantante de 41 años de edad, había engañado al actor de 29 años. Con ello, el esposo de la famosa no se alejó por completo de su lado, sino que tomó la decisión de mudarse a la mansión que ambos compartían aunque ya estaba decidido que él serían que solicitaría le divorcio, hecho que ha cobrado relevancia desde el miércoles 16 de agosto cuando una "fuente directa" difundió esta información.

Sam no estaba durmiendo mucho en la casa, y nos han dicho que Britney se ha vuelto física con él en peleas explosivas que incluyen frecuentes peleas a gritos", destaca el medio.

Foto: Twitter

La pareja se comprometió cuando la cantante aun estaba bajo la tutela de su padre. Una vez que recuperó su libertad, se casó con el famoso el pasado 9 de junio del 2022, enlace que involucró una lujosa ceremonia en la mansión que ella tiene en Los Ángeles. A pesar el fuerte dispositivo y la gala de personalidades que se dieron cita para celebrar su amor, trascendió que una de sus exparejas se había colado al evento aunque no pasó a mayores pues el personal de seguridad pudo neutralizar la sujeto.

Con el rumor respecto a que ambos ya están en un proceso de divorcio, también ha trascendido que antes de llegar al altar, se vieron orillados a firmar un acuerdo prenupcial donde la interprete de Baby, one more time, Toxic o Oops, I did it again, blindó sus propiedades con el fin de dejar al también entrenador personal lejos de obtener algún inmueble a cambio de una separación. Se sabe que incluso, el todavía esposo de la cantante impugnaría ante las leyes este movimiento, más cuando aun continúa viviendo en una de las propiedades de la bailarina y cantante.

El acuerdo prenupcial informa que, en caso de una separación o un divorcio, Sam no se vería beneficiado con la fortuna, valuada en 55 millones de euros, de Britney, específicamente de los recursos que su carrera le generaron previo a haber llegado al altar. Del mismo modo, el contrato indica que el esposo de la famosa estaba obligado a renunciar a cualquier colección musical de su esposa, así como a aceptar que su nombre no estaba en ninguna de las propiedades que la famosa posee en California. Es decir, recibiría una compensación solo por los años, en este caso meses de matrimonio, pero sin ninguna casa a cambio.

(Sam Asghari recibirá) un millón de dólares cada dos años de su matrimonio, con un límite de 10 millones de dólares después de 15 años".

Foto: Twitter

La denominada 'Princesa del Pop' se ha casado en varias ocasiones, la primera vez en 2004 con Jason Allen Alexander, enlace celebrado en Las vegas y el cual duró apenas tres días pues de inmediato pidieron el divorcio. Cabe destacar que fue este sujeto el que intentó meterse a la boda con Sam en junio del 2022. Tras este divorcio, la cantante se casó con Kevin Federline ese mismo año y se separaron en 2007. De este enlace nacieron los dos hijos de la cantante a los cuales no ve desde hace varios años. Mientras fue pareja sentimental del cantante Justin Timberlake, éste le propuso matrimonio pero no llegaron jamás al altar pues terminaron antes.

Fuente: Tribuna