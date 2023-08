Lucerito Mijares traiciona a sus padres y cuenta inesperado secreto de los cantantes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace varias semanas, Lucero paralizó a la industria de la música, pues sumó a la lista de famosos que anunciaron una ruptura amorosa, en el caso de la cantante de No me hablen de él, ella terminó su relación de más de 10 años con el empresario Michel Kuri, algo que causó gran sorpresa entre sus fans, mientras que algunos más teorizaron que su largo noviazgo llegó a su fin por un tercero en discordia.

Como algunos recordarán, antes de Kuri, Lucero formó una de las parejas más famosas y estables de la industria del espectáculo con su exesposo, Manuel Mijares, sin embargo, el 4 de marzo, todo esto llegó a su fin, ya que, las celebridades confirmaron su divorcio a través de un breve, pero contundente mensaje, en el que declararon que habían tomado la decisión de terminar desde hacía varios meses atrás, tiempo después, el intérprete de Soldado del Amor reveló que la causa de su ruptura no fue por falta de amor, sino por falta de tiempo, esto debido a sus diversos compromisos.

Lucerito Mijares hace inesperada revelación sobre sus padres

A más de 12 años de estos hechos, surgieron fuertes rumores de que Manuel Mijares y Lucero estarían intentando retomar su romance y es que, según algunas especulaciones, la llama del amor se habría vuelto a encender entre los intérpretes, después de que comenzaron con su gira: Hasta que se nos hizo, hecho que habría sido descubierto por Kuri, por lo que habría decidido finalizar su relación con la denominada 'Novia de América'.

Esta ola de rumores llevó a la prensa a cuestionar a la hija de los famosos, Lucerito Mijares, quien decidió traicionar a sus padres, revelando que no existe ningún romance entre ellos, así como también destacó que si llegaban a mostrarse cariñosos entre ellos era únicamente porque estaban dando un show sobre el escenario y, regularmente, harán lo que más emocione al público, aunque en la vida real todo sería completamente diferente.

"La verdad es que se llevan súper bien, son súper amigos, y creo que justamente han tenido esta dinámica que tienen los shows que a la gente les encanta como si, entre comillas, un poco siguieran juntos, pero nada, son más que amigos, siempre amigos, y obviamente en las giras siempre harán lo que le llame la atención a la gente."

Lucero y Mijares se divorciaron en el año 2011

Ante esta respuesta, los medios de comunicación cuestionaron a la joven artista sobre su sentir con respecto a que sus padres volvieran a estar juntos, a lo que la protagonista de El Mago dejó entrever que no está demasiado entusiasmada con la idea de que sus progenitores vuelvan a estar juntos, ya que, ellos se separaron cuando ella era muy pequeña, por lo que no tiene demasiados recuerdos de ellos estando juntos.

"A caray, pues… estaría medio raro, porque se separaron ya hace 10 años por ahí, yo era bien chiquita, entonces como que no me acuerdo mucho de verlos juntos, entonces la verdad sería bastante raro para mí, pero ahora sí que su decisión."

Finalmente, la prensa cuestionó a la joven cantante si es que recordaba a sus padres peleando justo antes de divorciarse, a lo que ella respondió que no, principalmente porque era muy pequeña, habría tenido entre 6 y 7 años cuando esto sucedió, pero más allá de eso, Lucerito destacó que sus padres siempre fueron cuidadosos de que sus hijos no los vieran discutir, hecho del que no muchos niños pueden presumir.

