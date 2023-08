Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- Desde comienzos del mes de agosto, el exitoso trío de Yahritza y su esencia han estado en el ojo de la polémica, ¿la razón? Se filtró una entrevista grabada desde comienzos de este 2023, en la que se aprecia a los jóvenes revelando que no les gustaba la comida mexicana, así como también mencionaron que les desagradaba el excesivo ruido de las mañanas en la Ciudad de México.

Esta situación generó una ola de críticas y mensajes de odio en contra de los jóvenes, de quienes las burlas no se detienen en X (anteriormente conocida como Twitter) y en TikTok, incluso la palabra "chicken nuggets" se convirtió en una especie de meme, después de que uno de los hermanos de Yahritza declarara que él solo comía este tipo de alimentos porque era muy "delicado" del estómago.

Si bien, los hermanos emitieron una disculpa a través de perfil en la aplicación de videos cortos en China, la realidad es que el pueblo mexicano no les creyó demasiado, al grado en los perfiles de Instagram de los jóvenes estaban llenos de mensajes de odio y críticas en contra del trío, tal era el caso de Armando Martínez, mejor conocido como 'Mando', quien hasta hace dos días tenía varias burlas en sus redes sociales: "Lo indio no se puede ocultar aunque te sientas gringo, aunque prefieras los 'chiken naget'", se lee en uno de muchos comentarios.

Sin embargo, las cosas cambiaron a partir del pasado miércoles, 17 de agosto, cuando 'Mando' compartió un mensaje en el que incluyo el extracto de una canción titulada como Colapso, de Kevin Kaarl, donde se lee un mensaje en el que se hace referencia a una persona que está cansada y que espera, muy en el fondo poder volver a estar en su mejor momento: "Dios, dame fuerza, que ya me voy a rendir. Dios, dame fuerza, que siento que yo ya perdí.", se lee en la historia.

Créditos: Instagram @mandoo

Las palabras de 'Mando' se esparcieron rápidamente entre los aún fans de Yahritza y su esencia, por lo que varias personas comenzaron a enviar mensajes en los que dejaban claro lo importante de la empatía hacía los artistas, quienes si bien son figuras públicas, también se trata de personas que pasan por duras dificultades tanto en el aspecto personal, como en el laboral. Mientras que algunos más consideraron que la cancelación había llegado demasiado lejos.

En otra historia, 'Mando' dejó entrever un poco el cómo se sentía con respecto a la ola de críticas que tanto él como sus hermanos habían estado recibiendo en los últimos días, incluso lanzó un consejo a todos sus fans, hablando sobre la importancia de dejar de prestar atención a las personas que no te aportaban o sumaban paz: "Consejo del día: Si no te trae paz, ganancias o propósitos, entonces no le des tu tiempo, energía o atención."

Fuentes: Tribuna