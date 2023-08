Maryfer Centeno analiza las firmas de Nicola Porcella y Marlon Colmenarez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México le dio popularidad a Nicola Porcella, quien se logró ganar el cariño del público mexicano gracias a su sencillez y carisma, siendo su amistad con Wendy Guevara algo de lo que más emocionó e incluso comenzaron a shippearlos, por lo que las comparaciones con Marlon Colmenarez no han cesado y Maryfer Centeno les hizo un análisis.

Este triángulo ha dado mucho de qué hablar, pues mientras ella ha demostrado tenerle un gran cariño a Marlon, la mayoría de sus seguidores y amigos creen que sería mejor que se dé la oportunidad de salir con el actor, así que en medio de la polémica la experta en expresión corporal describió sus personalidades a través de la grafología y asegura que tienen algo en común.

Maryfer tomó como referencia sus firmas y algunos escritos de ambos, resaltando que en el caso de Marlon Colmenarez tiene una letra muy grande que es reflejo de su egocentrismo, además de que dice puede tratarse un hombre celoso por la inclinación que hace en sus trazos hacia el lado izquierdo, algo que también sería muestra de que es una persona que suele engancharse.

Respecto a Nicola Porcella, la también perito indicó que su letra grande y fluida habla de un hombre seguro de sí mismo, aunque también suele ser nervioso e impaciente, aunque también tiene tintes depresivos debido a que sus trazos van muy marcados de arriba hacia abajo cuál si fueran una montaña rusa.

¿Qué tienen en común Nicola Porcella y Marlon Colmenarez? Esto descifró Maryfer Centeno

De acuerdo con Maryfer Centeno, una de las cosas que pudo es que ambos tienen algo en común y se trata de su personalidad infantil, por lo que los describe como unos niñotes, quizás ese toque divertido que ha cautivado a Wendy Guevara a quien también analizó y la describió como toda una mujer empoderada.

La influencer tiene una letra grande que refleja seguridad y sus trazos siempre van hacia arriba, lo cual indica que es una persona optimista y que necesita de actividad constante, mientras que la fluidez con la que escribe refleja su agilidad mental, que es una persona que no se detiene y siempre lucha por lo que quiere.

Finalmente, respecto al supuesto romance entre Nicola y Wendy, Centeno indica que el amor siempre ha estado ahí y no lo niegan, pues analizó las imágenes de la fiesta de Galilea Montijo, donde estuvieron juntos y protagonizaron un beso en el que al cerrar los ojos indican aceptación, resaltó que si alguien no te gusta no te muestras tan cercana como lo han hecho, siendo el peruano el que más ha mostrado empeño, mientras que ella estaría en un tema de debate por lo que siente por el venezolano.

