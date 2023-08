Poncho de Nigris estalla contra Ferka en Televisa y dice que tiene "el corazón podrido"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso y reconocido presentador regiomontano, Poncho de Nigris, acaba de dejar a todos sorprendidos, dado a que volvió a estallar en contra de Ferka, la reconocida actriz y polémica presentadora de TV, durante una entrevista para Televisa, en donde dijo que tiene "el corazón podrido" por los comentarios pasados que realizó ella en su contra.

El pasado domingo 4 de junio del año en curso se realizó el tan esperado estreno del famoso reality show, La Casa de los Famosos México, en la que Poncho fue uno de sus protagonistas más polémicos, dado a que este estuvo envuelto en muchos escándalos tanto al interior como al exterior y en más de una ocasión fue tachado de ser un "machista" un "misógino" y un "creído" que menospreciaba a la mujer por sus comentarios tan desafortunados.

Pero, aunque el público en general le tiraba con todo en Twitter con este tipo de comentarios que generaban gran molestia, el famoso actor regiomontano tuvo peleas muy intensas con dos compañeras en específico, la polémica María Fernanda Quiroz y también la presentadora, Sofía Rivera Torres, quienes sin duda aún fuera de la emisión no han parado su guerra de dimes y diretes, especialmente por él.

Ferka y Sofía. Internet

Uno de los más recientes fue el hecho de que el intérprete de La Cobra mencionó que Sofía fue muy brusca al decirle a Sergio Mayer que se la iba a pelar, especialmente siendo una mujer, por lo que a través de las redes sociales esta le dijo: "el '…y como mujer…' fue muy bonito. Gracias Poncho por recordarnos que hay palabras que pueden usar los hombres y no las mujeres y de paso recordar porque me salí del infierno".

Y aunque en su momento Poncho guardó silencio, ahora en una reciente entrevista en la empresa de Emilio Azcárraga no se ha detenido sobre lo que piensa sobre ambas mujeres, Sofía y Ferka, pues aunque no han dicho nada sobre él, este mencionó que: " Tienen el corazón podrido, si siguen así no van a lograr nada", señalando que a él lo tiene muy sin cuidado lo que piensa cualquiera de ellas dos sobre él.

Cabe mencionar que hasta el momento ni la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy o Sofía no se han pronunciado sobre el tema de que estarían podridas, sí han expresado su descontento a los múltiples ataques que han tenido en contra del reconocido actor de origen español, Jorge Losa, al cual desde que estaba en el interior lo tacha de tramposo por superarlo en cada prueba del líder.

Fuente: Tribuna del Yaqui