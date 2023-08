Poncho de Nigris prepara fiesta exclusiva y le hace el fuchi a los del 'Team Cielo'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Poncho de Nigris decidió suspender su participación en el tour de medios de La Casa de los Famosos México para regresar a casa, pues después de casi tres meses de encierro lo único que desea es reencontrarse con sus hijos y tomar unas merecidas vacaciones familiares para recuperar el tiempo perdido.

El influencer hizo un llamado a todos sus fans para que fueran a darle la bienvenida a Monterrey, así que varios medios de comunicación se dieron cita para tratar de obtener alguna declaración y a su llegada se dijo muy orgulloso del tercer lugar que obtuvo, asegurando que siempre confío en que Wendy Guevara sería la gran ganadora.

No obstante, indicó que esta fue su última experiencia en este tipo de realitys, pues a sus 47 años lo que menos quiere es perderse el crecimiento de sus hijos, por lo que no volvería a grabaciones tan demandantes y sin ningún tipo de comunicación, aunque este no es su adiós de la televisión ya que asegura tiene varios proyectos en puerta interesantes.

Para celebrar todo lo que lograron conseguir y el fenómeno que se volvió el 'Team Infierno', Poncho confesó que organizará una exclusiva fiesta a la que estarán invitados todos sus compañeros del cuarto rojo, pero a los que no quiere ver ni en pintura es a sus rivales del 'Team Cielo' debido a que siente que le tiraron mucha mala vibra mientras se encontraba compitiendo.

Ninguno del cielo, los del cielo están cepillados todos, hasta Bárbara. Nos dimos cuenta cuando salimos que nos tiraban mucho los del cielo y la neta no", comentó.

Respecto a los motivos que lo orillan a tomar esta drástica decisión se encuentran que algunas de sus compañeras intentaron dañar su imagen queriéndolo hacer ver frente al público como lo peor, así que le parece hipócrita hacer como si nada hubiera pasado: "Las mujeres nos tiraron mucho y nos quisieron manejar una imagen que no".

En este sentido cabe recordar que tanto Ferka como Sofía Rivera Torres lo acusaron de tener comportamientos machistas y misóginos, además de que lo acusaron de hacer un juego rudo que traspasaba los límites del respeto, razón por la que en algún punto le llovieron críticas y mucha gente se le fue en contra.

Poncho de Nigris no le guarda rencor a Sergio Mayer

Aunque entraron siendo los mejores amigos y aliados, al final del programa tuvieron algunas diferencias por cuestiones de ego, pero Poncho de Nigris no asegura no tener ningún problema con el exdiputado, aunque le extraña que con su experiencia en el medio se haya enganchado con ciertos temas.

Se ardió le tronó, la cabeza al final. Me extraña que siendo araña se caiga de las telarañas".

Finalmente, el esposo de Marcela Mistral resaltó que el éxito que tuvieron con el 'Team Infierno' fue gracias a sus divertidas personalidades y a que supieron aguantar la convivencia: "Nos llevamos muy a toda m…dre todos y sin carrilla no hay pandilla". No obstante, tiene sus dudas que la segunda temporada pueda superar lo que hicieron.

Fuente: Tribuna