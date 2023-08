Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que la famosa y muy querida influencer de las redes sociales, Wendy Guevara, estaría viviendo momentos complicados a nivel amoroso, debido a que recientemente se le captó en video mientras que se encuentra teniendo una acalorada pelea con su supuesto novio y amigo desde hace varios años, Marlon Colmenarez, el cual es acusado de maltratarla desde hace varias semanas atrás, ¿será acaso que en esta ocasión sea por Nicola Porcella?

Cómo se sabe, Nicola y Wendy mientras que estaban dentro de La Casa de los Famosos México, fueron emparejados por parte de los millones de espectadores de la emisión, por lo que incluso nació el Wencola, para hacer referencia a esta pareja, la cuál al salir ha sido vista junta en más de una ocasión, incluso repitieron su beso de tres con 'La Barby' Juárez y también se besaron en la gran fiesta que organizó Galilea Montijo.

Pero, un detalle que estaría impidiendo este romance en la vida real sería Marlon, el cual es un gran amigo de Guevara desde hace más de cinco años, con el que se le ha visto juntos infinidad de veces a través de los en vivos que realizaba en su cuenta de Instagram, en fiestas y demás, incluso se dice que ambos tendrían una relación libre y sin compromiso en lo que deciden establecerse, algo que no le parece mucho a los fans de Wendy.

Wendy y Marlon peleando.

El motivo de este desprecio nace del hecho de que muchos han afirmado que Marlon ha maltratado a Guevara en más de una ocasión, incluso pasaron videos de en vivos en los que él le grita o le da un golpe, no muy fuerte, mientras que discuten, y cuando ella estuvo en el reality de Televisa, lo acusaron de aprovechado, pues dicen que cuando fue a verla en una ocasión lo hizo porque le pagaron 50 mil pesos, por lo que ahora que ella está fuera y ha salido con él ha Sido muy criticada.

Y ahora, sumado a estos antecedentes que tienen furioso al público, este jueves 17 de agosto se ha sumado a la lista el hecho de que Colmenarez durante su visita a Televisa con Guevara, comenzó a tener una discusión con ella bastante intensa, en dónde le gritó y le hizo reclamos mientras que le mostraba algo en el celular, sin importarle quién lo estuviera viendo, incluso otras dos personas que estaban ahí prefirieron moverse un poco para alejarse de la pelea.

Por su parte, la supuesta próxima estrella de la empresa de Emilio Azcárraga, se mostró muy seria al responderle pero más calmada, dado a que no alzó la voz y no parecía estarle discutiendo, pero sí veía el celular de Marlon y a lo que sea que él le decía le contestaba firme y completamente seria, demostrando que así era como requería la situación, sin embargo, se desconoce el motivo de su pelea, pues no sé pudo escuchar absolutamente nada.

https://youtu.be/HoVFUYJRBxM

