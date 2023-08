Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta todo Televisa e internautas acaban de quedar en completo shock, debido a que la famosa actriz y guapa presentadora, Isis Serrath, recientemente ha decidido demostrar que no miente, dado a que expuso en una foto lo que sería la contundente prueba que el reconocido actor y polémico influencer regiomontano, Poncho de Nigris, lamentablemente sí sería infiel a su esposa.

En los últimos días de La Casa de los Famosos México, una fuerte polémica envolvió a Poncho y a toda su familia, debido a que mientras que hablaba con el resto de los finalistas del reality habló sobre Fer Corona, al cual conoció en un famoso reality deportivo de la empresa San Ángel, pero en medio de esa conversación mencionó a la entonces pareja del famosos cantante, la cual era precisamente Serrath.

Los comentarios de De Nigris causaron gran molestia en la exparticipante de Survivor México, dado a que este al recordarla mencionó que no tenía idea de quién era, que ni siquiera se acordaba de su nombre, solo que tenía una nariz bastante rara y peculiar, por lo que ella a través de sus redes sociales expuso que era una decepción como se expresa de las mujeres, que la niegue de esa manera cuando le enviaba audios y mensajes que no exponía por respeto a la esposa de este.

Serrath con Fernando. Internet

Ante este hecho, en redes sociales comenzaron a señalar de infiel a Poncho y no ha parado de lloverle malos comentarios, y aunque él no ha dicho nada, su esposa, Marcela Mistral, durante una entrevista dejó en claro que no estaba dispuesta a creer en lo que decían los demás declarando que: "No sé quién es y aquí todo el mundo se quiere colgar, vámonos a la porra. Cuando eres famoso todo el mundo se cuelga, pero nosotros estamos entro nivel".

Y ahora, poco después de estas declaraciones, Serrath a través de su cuenta de Twitter compartió una fotografía, que resulta ser una captura de pantalla del supuesto chat que sería de Poncho, en la cual se puede ver que este le envío varias fotografías y videos con censura, además de un audio de voz y un mensaje en el que le dice que eso era para que empezara muy bien el día, despertando más las sospechas.

Aunque la exintegrante de Enamorándonos no dio ninguna declaración y simplemente subió a sus redes sociales dicha imagen, en la que ni siquiera se ve el nombre del también empresario, para la mayoría esto sería la prueba legítima y única para comprobar que le habría sido infiel a Marcela y lo que dijo en el afamado reality show proveniente de Telemundo fue una completa mentira para sobresalir.

Fuente: Tribuna del Yaqui