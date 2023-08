Teme morir: Jorge Ortiz de Pinedo reaparece en Televisa con oxígeno y confirma enfermedad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el famoso actor Jorge Ortiz de Pinedo desató la preocupación de todos sus admiradores y fans debido a que hace algunas horas reapareció en Televisa usando un tanque de oxígeno para respirar, por lo cual confirmó que enfrenta difíciles problemas de salud. El también productor confesó que sigue lidiando por mantenerse lo más saludable posible luego de haber superado el cáncer de pulmón.

Hace algunos meses trascendió que el padre de Pedro y Oscar Ortiz de Pinedo estaría pasando difíciles momentos que lo habrían llevado a instalarse en Miami, Estados Unidos, en la búsqueda de un trasplante del órgano. No obstante, durante su reciente encuentro con reporteros del programa Hoy, Jorge negó que su situación fuera tan negativa como se ha especulado en diversos medios de comunicación.

Sigo con mi enfermedad de EPOC, y sigo intentando ver si a lo mejor alguno de estos días hay posibilidades de un trasplante de pulmón, si no, mientras tanto aquí me ven, aquí sigo luchando", detalló.

De la misma manera, el intérprete de series como Una Familia de Diez y Cero en Conducta subrayó que su operación no es tan urgente como se ha mencionado: "¿Qué riesgo tengo?, como el único que tienes tú y que tiene cualquiera, que un día deje de respirar, eso es todo. No urge, el trasplante de pulmón es la última opción que tiene un ser humano cuando ya no le funcionan sus pulmones, pero los míos todavía funcionan".

Sin embargo, don Jorge explicó que su panorama no es tan favorable debido a sus antecedentes médicos: "Lo que pasa es que recuerden que dos veces he tenido cáncer, dos veces me han quitado un pedazo de pulmón, entonces mi condición es diferente a la de mucha gente”, manifestó. Por último, el artista de 75 años explicó que vive entre Acapulco y Miami por recomendación médica, y puntualizó que no le afectan las falsas noticias sobre su fallecimiento.

Ya me han matado tantas veces, me han casado con gente que ni conozco, me han enfermado, me han quitado órganos, me han puesto otros", dijo Ortiz de Pinedo.

Como se recordará, hace algunas semanas la revista TVNotas sacó a la luz que don Jorge buscaba un trasplante porque los suyos "ya no responden lo suficiente. Fue en el año 2021 cuando el también comediante confirmó que padecía EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), lo cual que le dificulta respirar, por lo que ahora se ve obligado a usar oxígeno luego de haber fumado durante 50 años.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy