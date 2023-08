Tiene cáncer: Tras muertes en Televisa, exgalán de TV Azteca pide oraciones por enfermedad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido galán de novelas, quien ha trabajado tanto en TV Azteca como Televisa, reapareció en los medios de comunicación con una muy triste noticia. Se trata del actor Carlos Torres, quien protagonizó la exitosa telenovela La hija del jardinero junto a Mariana Ochoa, y quien ahora se apoderó de la atención de las redes sociales tras informar que fue diagnosticado con cáncer.

El artista de 55 años, conocido en el medio artístico por su participación en distintos melodramas, compartió con sus seguidores que estaba atravesando por esta complicada enfermedad, admitiendo tener miedo y sentirse en riesgo: "Hola.. tengo cáncer. Hay momentos en los que me da mucho miedo. Me siento vacío y se me van las ganas de hacer absolutamente nada", precisó. No obstante, luego añadió que también hay momentos donde se siente animado y con ganas de salir adelante.

Hay otros momentos en los que me vuelve el espíritu y trata de convencerme de que esta es la mejor oportunidad para renovarme, para renacer", preciso.

Así reapareció Carlos Torres

Finalmente, y sin brindar más detalles sobre la enfermedad, Torres explicó que pondrá todo de su parte para salir avante de este problema de salud, además de revelar que en breve será intervenido quirúrgicamente y por ello pidió a sus seguidores que eleven una oración en su nombre: "Quiero vivir, creo que todavía hay Carlos Torres para mucho rato, me van a operar, les agradezco sus oraciones y yo los voy a mantener al tanto".

Y siguiendo con su actitud positiva, el exgalán de la empresa del Ajusco precisó: "“Creo que Dios me está fortaleciendo con esto... me da la fuerza para enfrentar este proceso, quiere renovar mi energía y yo estoy dispuesto a que se haga su voluntad". Carlos nació en Guadalajara, México, el 14 de febrero de 1968 y debutó en el Canal Azteca Uno con la exitosa telenovela Mirada de mujer en 1997.

Otras de las producciones donde ha participado son Tentaciones y Háblame de amor en TV Azteca. Mientras que en Telemundo, formó parte de la telenovela La patrona, protagonizada por Aracely Arámbula y en Televisa tuvo una participación especial en el melodrama Imperio de mentiras de 2021. El anuncio de cáncer de Carlos Torres ha estremecido al público mexicano, ya que compartió la noticia precisamente el mismo día en que murió el primer actor David Ostrosky, quien se tuvo que retirar de la actuación tras ser diagnosticado con un tumor en el brazo.

El actor Carlos Torres en su juventud

Fuente: Tribuna