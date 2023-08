Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que en medio de su éxito el famoso y muy reconocido cantante, Luis Miguel, acabaría de recibir una dura traición por parte de su expareja y antiguo amigo, pues hace un par de horas que la guapa modelo con la que salió por tres años, Mercedes Villaseñor, habría confirmado su romance con el reconocido empresario y famoso actor de novelas, Roberto Palazuelos, al compartir unas FOTOS juntos.

El famoso intérprete de La Incondicional actualmente se encuentra en el centro del escándalo, debido a que a unas cuantas semanas de haber comenzado su gira 2023, la cual dio su arranque en el país de Argentina, y desde el día uno ha estado acaparando titulares en medio de rumores de que él no sería quién subiría al escenario, sino que estarían unos dobles que él mismo contrataría para no tener que realizar todas sus presentaciones.

Pero ahora su nombre está resonando con fuerza nuevamente, debido a que se dice que en medio de su felicidad acaba de verse opacada por una supuesta traición hacía el denominado 'Sol de México', dado a que acaba de correrse el rumor de que Palazuelos actualmente estaría saliendo con la última expareja del cantante, misma con la que se dijo que el creador de La Bikina iba a casarse pocas semanas antes de que se revelara que estaba con su comadre.

Luis Miguel y Paloma. Internet

Fue en Sale el Sol que le dieron voz a los rumores de un romance por despecho entre Mercedes y Roberto, debido a que a través de sus historias en Instagram compartió un par de fotografías en las que se le puede ver muy cerca al actor, tomando sus manos y viéndolo mientras que este se encuentra hablando con ella de un tema que es completamente desconocido, mismas que después eliminó, pero no antes de que todos guardaran captura de pantalla y las viralizaran por todos lados.

Según los rumores detrás de esta supuesta unión está el hecho de que tanto Palazuelos como Villaseñor se encuentran completamente furiosos con Luis Miguel, él por la manera en que representó su amistad en Luis Miguel, La Serie, pues lo tachó de ser un intento de copia de su imagen, mientras que ella lo estaría por su ruptura y "dejarla vestida y alborotada", y el salir juntos y dejarse ver en público habría sido su manera de darle un golpe doble.

Ante este hecho, Joanna Vega-Biestro declaró que ella no le veía nada de malo ni lo consideraba una traición, dado a que en realidad Luis Miguel dejó en claro que nunca tuvieron una amistad como tal en sus redes sociales, por lo que no estaba ligado a ninguno de los códigos sociales de la amistad con respecto a este tipo de temas, mientras que el resto sigue afirmando que esto no será una relación y nada más fue una venganza y crear revuelo con el estreno de El Hotel VIP.

Fuente: Tribuna del Yaqui