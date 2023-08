Tras 30 años en Televisa, Cynthia Klitbo llega a 'VLA' y hace dolorosa confesión de su vida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de 30 años al aire dentro de los más reconocidos éxitos de Televisa, la famosa presentadora y muy querida actriz, Cynthia Klitbo, recientemente acaba de dejar a más de uno de sus millones de seguidores con la boca abierta, debido a que llegó a Venga la Alegría con el corazón abierto y en una entrevista en exclusiva hizo una dolorosa confesión sobre su vida sentimental.

Como se sabe, Klitbo tiene más de tres décadas al aire dentro de la empresa San Ángel, en donde se ha convertido en toda una referente de la actuación, pues aunque nunca ha tenido un protagónico, sí ha tenido una gran variedad de papelea importantes, como en Teresa o en La Dueña, en las que sus escenas marcaron un gran hito para tremendo éxito que ambas tuvieron, entre muchas otras más.

Pero ahora, después de 30 años de carrera, Cynthia se encuentra de manera independiente, incluso radica en los Estados Unidos para darle mejores oportunidades a su hija, y la mañana de este jueves 17 de agosto se presentó ante las pantallas del matutino de TV Azteca para hablar con respecto a sus complicados meses tras su separación del famoso actor de novelas y presentador, Juan Vidal, tras un año de su ruptura.

En el año 2022 el mundo del espectáculo se sorprendió cuando Klitbo confirmó que había comenzado una relación sentimental con Vidal, la cual solamente duró seis meses y terminó de forma muy polémica, dado a que ella dijo que se debió a maltratos por parte de este, además de confesar que le debía casi 100 mil pesos que ella le prestó, esto incluso desató una guerra con Niurka Marcos, la cual fue pareja de Juan poco después de esta separación.

Ahora, Cynthia mientras era entrevistada se le cuestionó sobre el proceso legal que interpuso en contra de su ex por las cuestiones del dinero, a lo que ella rápidamente puso un alto, afirmando que no iba a hablar del tema, que ya no tenía caso pues finalmente había logrado superar lo que pasó, dejando en shock al confesar que la pasó terrible y que hasta hace apenas una semana se había levantado anímicamente de ese golpe.

Aunque no dio detalles de su dolor ni del proceso que vivió, dejó en claro que ella no ha dejado de creer en el amor y aunque después de Vidal sí dijo que no quería saber más de los hombres, ahora que se encuentra completamente sanada y recuperada, confía en que pueda encontrar el amor de verdad y vivir una historia plena de amor que dure para toda la vida, como es su deseo desde hace tiempo.

Fuente: Tribuna del Yaqui