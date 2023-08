Tras perder su Instagram, Wendy Guevara pide a sus fans que no busquen controlar su vida

Ciudad de México.- La ganadora de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara se encuentra en el centro de polémica y paso de ser la más amada por el público a recibir cientos de mensajes de odio en redes sociales, pues algunos de sus seguidores se sienten decepcionados a causa de las decisiones que ha tomado, aunque eso no la detiene y lanzó un fuerte mensaje para sus detractores.

La influencer se ganó el cariño del público desde aquel video viral donde se presumía perdida junto a su amiga, pero ahora que entró al reality de Televisa logró compartir su historia de vida, siendo su personalidad divertida e irreverente lo que la llevó a sumar un gran número de fanáticos, mismos que la llevaron a ganar el premio de cuatro millones de pesos, pero ahora no están muy seguros de que fue lo correcto.

Resulta que Wendy siempre habló de su amigo Marlon Colmenarez, a quien durante todo su encierro le pedía fuera a mostrarle su apoyo, lo cual no sucedió a pesar de que Las Perdidas se lo pedían, pero cundo la producción se lo propuso estuvo puntual en los foros, lo cual molestó a muchos y de colgado de la fama no lo bajaron.

Ahora que pudo retomar sus actividades, ambos se reencontraron y se han dejado ver juntos en todas partes, dado que él la ha estado acompañando en su tour de medios, pero esto provocó el enojo de los internautas, quienes aseguran que el venezolano únicamente está con ella por interés, así que algunos comenzaron a reportar su cuenta oficial de Instagram hasta que se la cancelaron.

Wendy Guevara y Marlon Colmenarez | ESPECIAL

Fue en entrevista con Mara Patricia Castañeda, donde Wendy confesó que por culpa de sus detractores que la estuvieron reportando en la plataforma de Meta le cerraron su cuenta, así que aprovechó las cámaras para pedirle a la gente que no intente controlar su vida, pues es ella quien toma sus decisiones, lo cual incluye a quien le habla.

Hace rato me cerraron el Instagram los fans, o sea me encantan los fans, pero existen unos que quieren manejar tu vida, decirte con quién te juntes y con quién no, pero yo creo que cuando eres fan de alguna persona el mejor acto de amor es dejarlos".