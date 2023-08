¿Trata de blancas en Televisa? Alejandra Ávalos confirma que existió el catálogo de actrices

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa artista Alejandra Ávalos está metida en una fuerte controversia y es que otra vez no tuvo miedo de acabar vetada de Televisa, debido a que otra vez confirmó la existencia del supuesto 'prosticatálogo de actrices'. Como se recordará, la afamada cantante habló por primera vez de este presunto catálogo en el 2017, asegurando que a ella le ofrecieron estar en él pero no quiso aceptar.

Hace 6 años la intérprete de melodramas como Soñadoras, Siempre te amaré, Apuesta por un amor y Que te perdone Dios explicó que en el pasado los ejecutivos de San Ángel sí ofrecían a sus actrices a empresarios que tenían interés en invertir en la televisora y que luego de pasar una noche con estos hombres, a ellas les daban protagónicos.

Tras no volver a hablar del tema desde entonces, recientemente 'La Ávalos' brindó una entrevista exclusiva al programa Chisme no Like donde volvió a hablar de la misma situación asegurando que sí existió el catálogo, sin embargo, lamentó que ni siquiera pueda tener una prueba sobre ello: "En aquel entonces no existían las herramientas tecnológicas para tomar fotos, para tener una evidencia en video, o evidencia quizá en fotografía".

Supuesta ficha de Lucero

Desafortunadamente no tengo ni siquiera el catálogo en mano para poder decir 'mira aquí está, sí existió'", añadió.

Alejandra, quien desde hace varios años ha estado trabajando para TV Azteca, incluso señaló que a ella se acercaron dos personas para hacerle un jugoso ofrecimiento pero ella siempre rechazó estas propuestas: "Yo me negué y hay de todo, hay de todo, cada persona que está en el medio sabe el hecho de tomar sus decisiones al respecto de una propuesta indecorosa", agregó la finalista de MasterChef Celebrity.

Y cuando los conductores de Chisme no Like, Elisa Beristain y Javier Ceriani, le preguntaron si era verdad que en aquella época a las actrices les ofrecían hasta un millón de pesos por una noche, Ávalos dijo: "Efectivamente, eso se habló, no lo puedo constatar desafortunadamente, pero de que se habló y habría cifras de esas, sí, sí había para las personas que nos hicieron esa propuesta", expresó. Cabe resaltar que Televisa y sus trabajadores, como Juan Osorio y Marco Antonio Regil, ya han salido a desmentir la existencia de este catálogo.

Fuente: Tribuna