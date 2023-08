Comparta este artículo

Ciudad de México.- Anel Noreña por fin reveló la razón del distanciamiento con su hija Marysol Sosa, quien encabeza un espectáculo de rock en honor al Príncipe de la Canción. La exesposa de José José reiteró que su hija sí puede hacer uso del nombre de su padre siempre y cuando sigan siendo familia y no familiares como Marysol la habría llamado hace 2 años, contó la actriz de 78 años de edad.

Asimismo, Anel lamentó que las palabras de su hija las mantengan alejadas. La exmodelo brindó una entrevista al programa Hoy para desvelar el verdadero motivo del pleito familiar entre ella, su única hija y el esposo de esta. "Marysol, te lo he dicho 20 veces, tú puedes anunciarte como el concierto de José José con Marysol o Marysol en el concierto para su papá, o Marysol y José José, todo lo que quieras con tu papá, mientras seamos familia".

Date cuenta que hace dos años que tú dijiste que tu familia era tu esposo y tus hijos, y yo pasé a ser un familiar, y desde entonces no he sabido nada de ti". "Anda diciendo que 'mi mamá no me deja', no, no, como hija adelante, como siempre lo has hecho, pero ya como una mercancía para título de tu show no señorita, tiene que pasar por mi aprobación", agregó.

Y sin revelar el origen de su pelea, Noreña relató varios detalles del momento en que se fracturó la relación con su descendiente: "Se suscitó una gritadera, donde ella agarró una servilleta y puso 'renuncio a mi herencia' y me lo aventó. Y le dice al marido 'vámonos porque esta está loca y con ella no se puede hablar', acuérdate (Marysol)". Pero esto no fue todo, pues de acuerdo con Anel, Xavier Orozco, esposo de su hija, estuvo a punto de golpearla.

Es una tontería, pero así fue, por un comentario que no se los tengo que hacer, por un comentario que yo le hice al muchacho y no le pareció, entonces se me echaron los dos encima, pero en una forma que yo pensé que el hombre me iba a dar un moquete, se me vino encima así, estaba la barrita de la cocina y Marysol allá sentada y el otro diciéndome 'a mi esposa no le vas a hablar así'. Ese fue el meollo, así tan sencillo como ese, pasa en todas las familias y desgraciadamente pasó en la nuestra", narró.

Sin ahondar más en el caso, Noreña también aprovechó el momento para asegurar que recientemente descubrió que su matrimonio con José José nunca fue anulado. Ahora que he sacado una bola de papeles para lo de que José me nombró su heredera, sale que no hay ninguna ratificación de nuestro divorcio, no estoy divorciada de José. O sea, la viuda soy yo, tuvo dos matrimonios nada más, el de la señora Herrera y yo", concluyó la artista.

Fuente: Tribuna