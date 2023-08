VIDEO: 'Canelo' Álvarez presume millonario atuendo y revela el costo de cada accesorio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No es un secreto para nadie que Saúl 'Canelo' Álvarez es un fiel amante de las marcas de lujo, ya sea en automóviles, ropa o accesorios. Y es que el boxeador mexicano amasa una enorme fortuna por cada pelea que disputa, ya sea que gane o pierda. Es por ello que puede darse los gustos más costosos y excéntricos del mercado, algo que dejó en claro en un reciente video que circula en redes sociales.



Además de ser una estrella pugilista, 'Canelo' Álvarez también se ha convertido en un ícono de la moda para los hombres. Pero, por mucho que sus outfits parezcan sencillos, el famoso viste en cantidades millonarias. Recientemente el preparador físico Raúl Arreola fue el encargado de presumir su vestimenta, en donde destaca su costoso reloj. En el video, el deportista presumió que sus tenis Alexander McQueen tienen un valor de mil dólares.

Mientras que su conjunto de short y camisa de Casablanca París tiene un valor de 4 mil dólares. Complementando su ‘look’, Álvarez usaba un collar y pulseras de Van Cleef & Arpels, con precio total de 100 mil dólares, según externó. En cuanto a su reloj, lo más caro del atuendo de ese día, un RM 052 Tourbullon Skull, el valor es de 2.5 millones de dólares. Y para finalizar, no le podían faltar los lentes de sol, unos de Louis Vuitton, de mil 500 dólares.

En total, de acuerdo con lo que las cifras que él brindó, ‘Canelo’ portaba un outfit de unos 2 millones 606 mil dólares, algo cercano a los 45 millones 600 mil pesos mexicanos. "Como 3 millones de dólares más o menos", expresó riéndose. "Algo fresco", le replicó Arreola.

Como no podía ser de otra manera, los costos del atuendo de Álvarez no pasaron desapercibidos en redes sociales y los internautas tuvieron reacciones divididas; si bien, algunos felicitaron al atleta por su gran gusto, otros criticaron que se le preguntara sobre el tema. En diversas ocasiones, el boxeador ha demostrado que no solo es bueno en el cuadrilátero, sino que también tiene un gran gusto a la hora de vestir, sin importar el precio.

Según la Revista Forbes, su fortuna estimada alcanzó los 110 millones de dólares en mayo de 2023, etapa en la que aún no habían entrado sus últimos negocios. Esta impresionante cifra lo sitúa como uno de los deportistas más ricos del mundo, apenas superado por estrellas del deporte como el tenista Roger Federer, el basquetbolista Stephen Curry, y los futbolistas Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Cabe mencionar que el próximo 30 de septiembre, a las 21:00 (hora del centro de México) Saúl 'Canelo' Álvarez se enfrentará a Jermell Charlo, en la T-Mobile Arena que está ubicada en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos. Ambos boxeadores prometieron dar lo mejor para ganar.

