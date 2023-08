Yeri Mua: ¿Cuál es su estado de salud hoy jueves 17 agosto y qué la llevó al hospital?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La guapa y polémica influencer, Yeri Cruz Varela, mejor conocida como Yeri Mua tuvo que regresar de emergencia al hospital debido a que sus malestares no cesaron y hace unas horas compartió con sus más de 7 millones de seguidores de Instagram la actualización de su estado de salud, ¿está grave?

Fue la mañana del pasado 15 de agosto cuando la veracruzana acudió a la universidad, pero no logró permanecer ninguna clase debido a fuertes dolores en la parte derecha de la espalda, razón por la que prefirió que la revisaran para descartar que se tratara de algo grave, así que fue sometida a varios estudios y a una resonancia magnética.

Ese mismo día, la joven de 21 años fue dada de alta con algunos medicamentos, aunque no ahondó en detalles de los motivos que la llevaron a buscar ayuda profesional, pero las cosas no mejoraron y tuvo que ser internada, de tal modo que lleva dos días en el hospital recibiendo tratamiento, pero aunque no está grave le preocupa seguir pausando sus actividades cotidianas.

La estrella de Internet confesó que todo fue a causa de una fuerte infección en vías urinarias, la cual no atendió a tiempo y se le paso a los riñones: "No tenía ni idea que tenía esto, había síntomas pero a veces uno deja pasar por alto cosas y te aguantas mucho las ganas de hacer pipí. No me imaginaba esto, pero tendré que estar internada un día más", comentó.

Yeri tranquilizó a sus admiradores al explicar que está recibiendo de manera positiva el tratamiento; sin embargo, la tienen en observación para estar al tanto de que no vaya a presentar alguna falla renal, pero con sus medicamentos, dieta y reposo podrá estar de pronto de vuelta en casa y poco a poco retomar sus actividades que es lo que más le estresa, pues es su primera semana de escuela.

¿Quién es Yeri Mua y por qué es famosa?

La creadora de contenido saltó a la fama en 2019 gracias a que comenzó a subir videos de tutoriales de maquillaje y moda, aunque conforme ha pasado el tiempo su popularidad se ha basado principalmente en sus polémicas, desde sus comentarios sin filtros, hasta sus caóticas relaciones amorosas.

Actualmente, además de redes sociales ha explotado su faceta como empresaria de su propia línea de fibra y lanzó una colaboración de cosméticos, pero lo que trae locos a sus admiradores es que está por estrenar su cuenta en una famosa plataforma de suscripción, misma en la que pondrá a la venta ardiente contenido.

