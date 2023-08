Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos días se ha armado tremendo zafarrancho en la familia del difunto príncipe de la canción, José José, esto después de que se desatara una mediática pelea entre Marysol Sosa y su madre, Anel Noreña. Como ya muchos sabrán, la hija del cantante de Gavilán o Paloma fue la última en tomar la palabra en dicha pelea, pero más tardó en contestar que en lo que su madre le envió tremendo mensajito a través de Ventaneando.

Resulta ser que, luego de que Marysol emitiera un comunicado en el que negó claramente que su esposo, Xavier Orozco, haya intentado agredir a su madre durante una discusión familiar, Anel Noreña se comunicó vía telefónica con el equipo de Ventaneando para dar una detallada respuesta sobre lo que estaba ocurriendo, así como también le mandó un mensaje a su hija en el que mostró que estaba abierta resolver sus diferencias.

Inicialmente, Anel le recordó a Marysol que ella tenía todo el derecho de utilizar el nombre de José José como lo había hecho toda su vida, puesto ella misma era hija del afamado intérprete, pero lo que no le permitió es que no la dejara convivir con sus nietos, así como también le pidió que dejara de ser grosera: "Si ella quiere utilizar, como lo ha hecho siempre, con todo el cariño y la ternura, y es muy su papá José Rómulo Sosa Ortiz, para ustedes el cantante José José, perfecto, pero que se quiten la murria y las groserías que me han hecho estos últimos dos años donde no he podido ni siquiera ver a los niños. Son unos alzados, esos dos. Si no hay palabras para arreglar el daño, entonces siguen siendo nada más familiares."

Por otro lado, Anel dejó entrever que ella no considera que su hija sea quien, por iniciativa propia, decidió alejarla del lado de sus hijos, sino que insinuó que el culpable podría ser Xavier, ya que considera que Marysol no sería capaz de comportarse de la manera en que lo está haciendo por cuenta propia, dejando entrever que su descendiente podría ser manipulada por su marido: "Tengo dos años de no poder ver a mis nietos, y eso se me hace algo que mi hija no me puede hacer, no es cosa de ella, porque yo no los crie así (…) pero cuando los hijos se casan ya entra en un tercero en discordia y es un jaleo."

Posteriormente, la mujer fue cuestionada sobre el presunto intento de agresión que habría recibido por parte de Orozco a lo que tranquilamente respondió que esto habría ocurrido desde antes de que su hija contrajera nupcias con Xavier, también destacó que si ellos no lo recuerdan así es porque tienen "amnesia" y aseguró que ella misma no se había olvidado de lo ocurrido. Asimismo, la exmodelo manifestó que todo lo que estaba pasando era algo "triste".

Anel también dejó en claro que ella continuaba amando a su hija, a quien denominó como su "princesa" y recordó que ambas habían estado juntas toda la vida, por lo que destacó que estaba abierta en solucionar todo, siempre y cuando ella quisiera hacerlo, aunque aclaró que solo lo haría si lo hacían ambas y no intervenía Xavier: "Toda la vida fuimos la una para la otra, entonces esta cambio de Marysol no es ella, si me entiendes, no es ella. Entonces óyeme 'mamá vamos a solucionar esto. 'Mi marido no te quiere o tú no quieres a mi marido', ok, pero yo sigo siendo su mamá, 'ven Marisolita vamos a platicar', pero uy, sino está el marido al lado no va al baño.". Finalmente, Anel reveló que ella solía contactar a su hija por WhatsApp, pero ésta no le contestaba.

Fuentes: Tribuna