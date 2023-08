Dale una segunda oportunidad a la chaqueta de cuero de tu abuelo con esta tendencia de otoño

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como es bien sabido, las modas suelen cambiar dependiendo de la temporada del año que se esté viviendo, debido a ello, los expertos en moda han comenzado a anticiparse con la transición del caluroso verano al fresco otoño, época en la que se suelen guardar las siempre confiables y frescas blusas de tirantes, por suéteres confortables u otras prendas que puedan hacerte lucir genial, mientras te mantienen cálida.

Las chaquetas de cuero son una opción imperdible para la tercera estación del año, ya que que nunca pasa de moda, esto es debido a que siempre se suele adaptar al estilo de cada persona que la ocupa. Pero si aún no estás convencida, no te preocupes, a continuación descubrirás por qué este tipo de chamarra se convertirá en tendencia en esta temporada de otoño-invierno 2023 y con qué prendas se puede combinar mejor.

Según las pasarelas y el street style, las chaquetas de cuero para esta temporada se caracterizan por tener un aspecto desgastado, retro y rebelde, que evoca el espíritu de los años 80 y 90, algo que no es de sorprenderse, puesto la nostalgia se encuentra presente hoy en día. Además, presentan diferentes cortes y siluetas, desde el clásico biker hasta el blazer de antes, pasando por la bomber de hombros marcados o la cazadora deconstruida.

Fotografía de outfit de chamarra de cuero con vestido rojo

Esta prenda es perfecta para los eventos más elegantes, combinada con faldas delicadas, pero también para el día a día, con vaqueros y botas. Otra opción que destaca por su atrevimiento y poder es la bomber de hombros sobredimensionados de Saint Laurent, que se inspira en las siluetas marcadas y atrevidas de los años 80. Esta pieza realza la figura femenina al enfatizar la estructura de los hombros, brindando una silueta poderosa y atrevida. Se puede combinar con un vestido negro para un look de noche o con unos pantalones sastre para un look más formal.



Para las más vanguardistas y originales, la cazadora de cuero deconstruida de Courréges es una opción única e inesperada. Esta propuesta combina la esencia clásica del cuero con cortes asimétricos y detalles en forma de franjas y parches, creando looks fuera de lo común. El color negro es el protagonista, lo que le da un aspecto avant-garde que no pasará desapercibido. Por último, la chamarra de cuero desgastada es la tendencia obsesión de esta temporada . Este diseño tiene un aura atrevida y un acabado idóneo que hace que sea una prenda con personalidad propia.

Dicha prenda también se puede llevar en su versión oversize, con faldas cortas o pantalones acampanados, o con apliques metálicos, con vestidos neutros o faldas lápiz. Lo importante es jugar con los contrastes y los volúmenes para crear looks eclécticos y sofisticados. Como te habrás dado cuenta, las chaquetas de cuero son una prenda imprescindible para esta temporada de otoño-invierno 2023, que se adapta a diferentes estilos y ocasiones. ¿Te animas a incorporarlas a tu armario?