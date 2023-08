Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las redes sociales, así como las plataformas de TikTok permiten que las personas puedan acercarse demás a los famosos, lo que ayuda a que exista un vinculo entre ambas partes; sin embargo, existen ocasiones en las que las personas descubren cosas tan íntimas que terminan decepcionados, tal es el caso de lo ocurrido con Yahritza y su esencia cuando la cantante declaró que únicamente hablaría en español cuando ella quisiera.

Si bien, la gente se ha enfocado en los últimos días a atacar al trío de intérpretes, la realidad es que recién este viernes, 18 de agosto, otra joven consiguió captar el enojo del público y se trata de nada más y nada menos que de la hija de la exitosa actriz mexicana, Salma Hayek, Valentina Pinault, quien recientemente recibió una paliza por parte de los internautas por confesar que le reza a Lana Del Rey.

Los hechos ocurrieron después de que trascendiera una fotografía de la adolescente con una veladora, en la misma confesaba que era devota de la cantante Lana Del Rey. La premisa salió a la luz, después de que la intérprete de canciones como Summertime Sadness y Radio visitó tierras aztecas, en tanto, la revista Vogue publicó un video de la histrionista de Eternals y su hija Valentina, en la que revelaba su adoración por la intérprete.

En la fotografía se aprecia a la joven junto a la actriz de Crepúsculo al amanecer y Mariachi, junto a Valentina, en ella se aprecia la veladora con la imagen de la cantante, escritora y productora, aunque no luce como normalmente lo haría, puesto se ve que trae ropa similar a la de un santo, casi comparable con el Sagrado Corazón de Jesús o la Virgen María. La joven luce bastante emocionada al mostrar el objeto.

Sin embargo, no toda la gente parecía estar precisamente feliz por las elecciones de Valentina, ya que, la publicación se llenó de comentarios negativos en contra de la adolescente, entre ellos hubo gente que tachó a la hija de la actriz como alguien "ridícula", así como también hubo algunos que señalaron que era "triste", el hecho de que ella entregara su fe a Lana Del Rey, quien es una humana y no una figura religiosa.

"¿Le reza a Lana del Rey?, ¿qué? ¡Qué triste! Ella solo es una humana!", "Qué ridiculez de niña rica y mimada", "Vieja ridícula. Lana es Lana, pero ya decir eso.", "Vamos mal, no le se le reza a nadie más que a Jesucristo. Me encanta Lana Del Rey, pero solo es música."

Cabe señalar que no todos fueron comentarios negativos hacia la hija de la exactriz de Televisa, ya que, también hubo quienes la defendieron argumentando que era una adolescente y explicando que ella hace todo esto solo por diversión y no porque realmente crea en que Lana Del Rey sea una santa. Por otro lado, hubo quienes señalaron que no veían nada raro, porque había quienes le compusieron una oración a Belinda.

Fuentes: Tribuna/Agencias de México