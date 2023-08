Galilea Montijo habla de más y deja helado a Televisa con fuerte confesión de su intimidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa actriz y reconocida presentadora de TV, Galilea Montijo, acaba de dejar completamente helados a sus millones de espectadores dentro de Televisa, después de que habló de más sobre su vida e hizo una muy fuerte confesión sobre su intimidad sin pelos en la lengua, haciendo que hasta ella misma se pusiera roja en pleno programa al aire por este motivo.

Sin duda alguna una de las celebridades que son consideradas de las más guapas dentro del gremio del mundo del espectáculo es la presentadora de La Casa de los Famosos México, pues pese a sus 50 años de edad, luce alrededor de 15 años más joven por su bien cuidado rostro, además de lucir una espectacular figura, como si nunca hubiera tenido un bebé, despertando las envidias de miles de sus fans y su admiración.

Pero al parecer para Montijo despertar miles de halagos entre sus millones de seguidores en Instagram no es suficiente y desea siempre lucir mejor, pues acaba de confesar que para lucir mucho más joven y mejor se ha realizado un par de arreglitos estéticos y mostrarse muy interesada en realizarse otro para reavivar aún mejor su vida sexual, dejando a más de uno con la boca abierta ante este hecho.

Galilea Montijo. Internet

Primeramente, Montijo señaló que había muchos tratamientos para lograr que las mujeres se vieran naturalmente jóvenes pero sí con una ayudadita de lo estético sin grandes cirugías y que el rostro se vea juvenil pero siendo sus mismas facciones, señalando que ella se ha sometido a varias sesiones pues se notó que tenía una cara de tristeza debido a unas arrugas en sus expresiones que en vez de hacerla ver feliz la hacían lucir siempre como triste.

Es por eso motivo que la presentadora del programa Hoy reveló que ahora luce un poco más rejuvenecida, declarando que no tenía ningún inconveniente en declarar que sí había tenido ayuda para conseguirlo, concordando en que claro hay que ver los procedimientos recomendados y que sean lo menos invasivos para que sus facciones no cambien tanto y después se vean todas estiradas y no se parecían a ellas mismas en un futuro.

Fuente: Tribuna del Yaqui