Limpiaba casas: Tras 17 años en TV Azteca, actriz regresa a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Ciudad de México.- Una reconocida primera actriz, quien inició su carrera en Televisa pero que durante los últimos 17 años estuvo en TV Azteca, sorprendió al público de San Ángel ya que hace algunas horas reapareció en el programa Hoy anunciando su nuevo proyecto. Se trata de la querida Lupita Sandoval, quien estuvo en el matutino liderado por Andrea Legarreta y dio un duro golpe al rating de la competencia, Venga la Alegría.

Lupita arrancó su carrera en Televisa actuando en el programa ¡Cachún cachún ra ra! donde dio vida a 'Petunia', personaje que durante años la encasillo "como la gordita"; después participó en telenovelas como Carrusel, María la del Barrio y Entre la vida y la muerte, para después mudarse a la televisora del Ajusco. En este canal formó parte de exitosos melodramas como Al norte del corazón, Vidas Robadas y Amor en Custodia.

Sin embargo, al no contar con contrato de exclusividad, hace poco tiempo Sandoval pudo debutar también en Telemundo como parte del elenco de La Impostora. La exesposa del fallecido Fred Roldán, quien ocultó que estaba enfermo de un cáncer muy agresivo en el cuello, no vivió una juventud fácil, ya que en aquella época hasta trabajó limpiando casas para sobrevivir.

Durante la mañana de ayer jueves 17 de agosto, la reconocida intérprete de 68 años reapareció en el Canal de Las Estrellas luego de una larga ausencia y lo hizo a través de las cámaras de Hoy, liderado por Arath de la Torre, Galilea Montijo y Andrea Legarreta. Lupita fue recibida con la característica 'ola' que hacen los conductores de este programa, mientras ella manifestaba lo feliz que se sentía de estar en el foro.

Sandoval acudió a este matutino para platicar acerca de su participación en la serie de comedia Tal para cual, donde comparte con Consuelo Duval y Lorena de la Garza. "Vengo en el personaje de 'Panchita', me integro porque me invitaron a hacer un capítulo y me dijeron '¿te quieres quedar?' y dije yo 'estaría muy bien'", expresó. Además, contó un poco de qué va su personaje: "Siempre me tranzan, me ven la cara, pero me río tanto".

Asimismo, la reconocida estrella presumió que la nueva temporada de este programa ahora se transmitirá todos los domingos en un horario completamente familiar. Por otro lado, Lupita explicó si le resultó difícil integrarse a la producción de Reynaldo López que llevan conociéndose desde hace años: "Cada uno es un profesional reconocido, son tan generosos, es un grupo de diversión, son tan creativos", dijo la primera actriz mientras Legarreta no dejaba de elogiarla: "Eres un lujo".

