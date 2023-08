Luto en Televisa: Daniela Romo rompe en llanto por muerte de David Ostrosky, querido villano

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Lamentablemente Televisa acaba de vestirse de luto una ve más en este mes, por lo que la reconocida cantante y muy famosa actriz de novelas, Daniela Romo, en una entrevista para Imagen TV no pudo evitar romper en llanto por la muerte de su querido amigo, el talentoso actor y reconocido villano de novelas, David Ostrosky, a sus 66 años de edad, señalando que estaba devastada.

Como se sabe, casi a finales del año 2022, Ostrosky tuvo su último papel en la empresa San Ángel con la novela Vencer la Ausencia, de la cual tuvo que retirarse de la nada antes de que culminaran las grabaciones de este, por lo que tuvo que ser reemplazado por el actor Rodrigo Murray en su papel de 'Homero', lo que se dijo fue a causa de una terrible enfermedad que la causarían terribles dolores.

En marzo del 2023 en TV Notas declararon que esa enfermedad fue cáncer en el húmero, señalando que este fue a checarse dado a que sufría de dolores insoportables en el cuello y columna, y en todo lo que le realizaron le detectaron al actor de Marionetas una "bolita anormal en un brazo", sin embargo, este tema jamás salió a confirmarlo o desmentirlo el reconocido villano de las novelas, por lo que todo quedó en rumores.

Lamentablemente, la tarde del pasado jueves 17 de agosto a través de su cuenta de Twitter, la Asociación Nacional de Intérpretes informó del terrible deceso de David a los 66 años de edad, lamentando profundamente esta perdida para la familia, pero siguen sin saberse las causas de su inesperado adiós, pero con lo antes mencionado se sospecha que su muerte sí se daba a que no pudo ganar su lucha contra el cáncer.

Y ahora, la mañana de este viernes 18 de agosto, Romo en entrevista con Sale el Sol no pudo contener las lágrimas cuando se le cuestionó sobre la muerte de David, declarando: "Ya no me lo digas porque mira, ahí traigo mi lagrimita porque… un hombre admirable, un hombre de teatro, su último trabajo en la novela con Rosy (Ocampo) estuvo padrísimo", agregando que: "A uno le duele mucho estas ausencias y sobre todo por las razones que son, porque vida, y talento y aportaciones, él tenía todo para seguirlas haciendo, pero las malvadas enfermedades de repente nos vienen ah… perdón", dijo al romper en llanto.

Finalmente, la intérprete De Mí Enamórate señaló que esta clase de noticias le afectaban mucho, y es algo que: "Lo lamento inmensamente porque se nos han ido muchas personas valiosas, todos somos valiosos, todos somos personas, pero él era él y realmente un gran actor y que además también hizo mucho teatro, y luchó mucho por el teatro, y por estar en el escenario, y por hacer cosas, a uno le duele", despidiéndose de su amigo con un: "Mis oraciones y mi ser estar con él y que tenga buen y gran camino, como el que hizo aquí".

Fuente: Tribuna del Yaqui