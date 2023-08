Pedro Sola destroza a Karla Díaz y confiesa que odió 'Pinky Promise': "Pura cursilería"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El afamado presentador Pedro Sola una vez más logró apoderarse de la atención de la prensa y es que fiel a su controversial estilo, ahora se lanzó en contra de la conductora y cantante Karla Díaz. El conductor estelar del programa Ventaneando no tuvo reparo y destrozó a la integrante de JNS por su programa Pinky Promise, donde él ya estuvo como invitado hace varios meses.

Como se recordará, el pasado mes de abril se hizo el anuncio de que la experimentada conductora Pati Chapoy y sus colaboradores Daniel Bisogno y 'Peter' estarían en la exitosa producción de YouTube, que nació desde el encierro de la pandemia. La noticia causó furor ya que estas personalidades no suelen dar entrevistas tan íntimas en un programa que no se produzca dentro de TV Azteca.

Aunque las declaraciones de la longeva periodista y 'El Muñe' fluyeron con naturalidad, quien siempre se notó incómodo fue Sola ya que no quería participar en secciones del programa como 'Los pinky shots'. A tres meses de esta entrevista, ahora el también economista mexicano confesó que a él no le gustó para nada haber estado en este show, por donde han desfilado personalidades como Martha Higareda, Erik Rubín, Paulina Rubio, entre muchos otros: "Eterna la entrevista, eterna", asegura Pedro.

Pedro estuvo incómodo en 'Pinky Promise'

Durante su participación en el podcast De lo que uno se entera con el presentador 'Chiken' Muñoz, 'El tío Pedrito' recordó lo mucho que odió estar en el set de la intérprete de canciones como Pepe: "Llegamos a las 3, con una lentitud, pasen para acá, háganle así", explicó y después comenzó a imitar el tono de voz de Karlita: "Ay, Paty... oye, platícame..", mencionó mientras hablaba exageradamente lento.

Pedrito aseguró que la dinámica que tenía la famosa cantante capitalina era bastante aburrida, por lo cual le recomendó ponerse una vitamina que le dé fuerza y energía: "Dije 'pónganle una 'bedoyecta' a esta mujer'". Asimismo, el conductor mostró desagrado por el foro donde se graba el programa ya que está repleto de adornos y muebles color rosa: "Aparte estaba sentado en un sillón en donde el cul... me quedaba en el suelo, tenía que estar tratando yo de enderezarme. Todo rosa de una cursilería que ya sabes".

El conductor de Azteca Uno aseguró que Karla no está preparada para entrevistar y expuso que sus preguntas fueron cero novedosas: "Me dieron ganas de decirle: 'No mam..., ahí está, es la entrevista de toda la vida'", relató sin pelos en la lengua. Sin embargo, poco después trató de mejorar sus declaraciones diciendo que le cae muy bien la conductora: "A ella la quiero mucho y me cae muy bien, una chava talentosa, pero no para entrevistar, aunque tenga un éxito brutal", dijo. Cabe resaltar que hasta el momento Karla Díaz no ha respondido a estas duras declaraciones, ya que se encuentra de viaje junto a su esposo Dany Díaz.

