Shock en Televisa: Mijares confirma que llegará a 'viejito' junto a Lucero por esta razón

Ciudad de México.- El afamado cantante Manuel Mijares por fin salió a hablar de los rumores que apuntan a que se podría reconciliar con Lucero, luego de que esta volviera a la soltería. Como se sabe, los artistas estuvieron casados desde 1997 hasta 2011 cuando anunciaron su divorcio, sin embargo, a más de una década separados, actualmente mantienen una excelente relación por el bienestar de sus hijos, Lucerito y José Manuel.

Como se sabe, hace algunas semanas la exactriz de Televisa anunció que regresaba a la soltería tras terminar su romance de una década con el empresario Michel Kuri. Durante su reciente encuentro con la prensa, el intérprete de Soldado del amor contó a la prensa si ha podido platicar con su expareja sobre esta situación: "No me meto en lo que no tengo que meterme (…) Fíjate que es un tema, y mira que hemos salido a cantar juntos, pero es un tema que yo no le toco", dijo durante su paso por la alfombra roja de la obra Mamma Mia!.

Y añadió que el tema de la ruptura de Lucero le parece "sumamente personal", por lo cual nunca quiso hablar de ello con su exesposa. Mientras que al ser cuestionado sobre cómo ve a la protagonista de telenovelas después de culminar su romance con Kuri, Mijares explicó que la madre de sus hijos se encuentra excelente: "Yo la veo muy bien, muy tranquila, muy dinámica en su trabajo, yo no sé cómo aguanta esta niña".

Mijares y Lucero en su boda

Después, los reporteros empezaron a hacer comentarios sobre una reconciliación amorosa y Mijares confirmó que sí podría pasar los últimos años de su vida junto a su exesposa debido a que viven muy cerca: "No, no es el momento, no es el momento. Estamos envejeciendo juntos, porque aparte somos vecinos, de que vamos a envejecer juntos, pues sí, pero por la locación de nuestras casas", expresó.

Y para dejar claro que no retomará su matrimonio con la intérprete mexicana, Mijares puntualizó que en este momento no tiene tiempo para iniciar un romance: "Y a parte con todo este asunto, por lo menos en lo personal yo, mira estamos saliendo a todos lados con las dos giras, entonces no tienes tiempo para tener una relación, en lo personal. Como que uno está más tranquilito así, me siento muy tranquilo estando solo", declaró.

Después de explicar que sus hijos se encuentran bien teniendo a sus padres separados, Manuel cambió de tema y brindó su postura sobre los rumores que apuntan a que Luis Miguel está usando un doble para cumplir con su extensa gira de conciertos: "Yo no creo que haya un doble de Micky, o sea, que tenga esa voz, que tenga la presencia que siempre ha tenido Micky, sería muy difícil, o sea, yo no creo porque el cuate canta maravillosamente", explicó.

