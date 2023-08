Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que la famosa y muy querida influencer de las redes sociales, Wendy Guevara, fuera captada en Televisa teniendo una intensa pelea por motivos desconocidos con su gran amigo, Marlon Colmenarez, el famoso actor y reconocido deportista de origen peruano, Nicola Porcella, empleó sus redes sociales para salir en defensa de su compañera del team 'Infierno' ante todas las agresiones.

Cómo se sabe, Marlon y Wendy a pocos días de que ella saliera finalmente de La Casa de los Famosos México, ambos volvieron a reencontrarse causando gran polémica en las redes sociales, debido a que los fans de Guevara no han parado de atacarlo y de tacharlo de ser un interesado, de solamente jugar con ella y con sus sentimientos y de afirmarle que es mejor que sé dé una oportunidad en el amor al lado de Nicola en vez de que con Colmenarez.

Pero esa reunión entre la ganadora del afamado reality show proveniente de Telemundo no fue lo que se esperaba, dado a que mientras que estaban a las afueras de los foros de la empresa San Ángel, se captó en video el momento en el que Marlon y Guevara estaban teniendo una discusión, en la que él se ve muy molesto y hasta le grita en una ocasión, mientras que ella mantiene la calma y con una expresión sería le responde a todo.

Tras este hecho, el famoso exparticipante de Guerreros 2020, no dudó en emplear shs redes sociales para salir en defensa de la tan polémica influencer, declarando que ella era una buena persona que no merecía que la trataran mal y por eso decidió realizar este video, sin embargo, la defensa no fue por esa discusión con Colmenarez, sino de sus mismos fans que la han criticado por su cercanía con él.

El famoso galán peruano a través de su cuenta de Instagram compartió el mensaje en el que señala que después de enterarse que le cerraron la cuenta a Guevara de esa mencionada red social y que acusaran a las 'Nicolitas', como se llaman sus fans, destacó que era mentira, que sus fans son como su familia y saben cuánto quiere a Wendy y la apoya porque se merece todo el éxito del mundo, recalcando que por eso saben que jamás aprobaría esa clase de ataques en su contra y que no está de acuerdo en que le bajen ninguna de sus redes.

Finalmente, el galán recordó que tras salir del afamado reality show producido por Rosa María Noguerón, él y Wendy tienen mucho trabajo que realizar juntos con el Team 'Infierno', dado a que van a continuar con las entrevistas y conociendo a sus fans para agradecerles por todo su cariño y apoyo a lo largo de los 71 días que estuvieron dentro de la casa y que les permitieran llegar casi intactos hasta la gran final.

Fuente: Tribuna del Yaqui