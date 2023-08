¿Volvió con 'Zague'? Paola Rojas confiesa que regresó con un ex y deja en shock a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida conductora Paola Rojas de nueva cuenta logró dejar sin palabras a todo el público de Televisa debido a que se sinceró y admitió lo feliz y enamorada que está en su nueva relación sentimental. Sin embargo, lo que más causó controversia fue que la también actriz admitió que había vuelto con un exgalán del pasado. ¿Se trata de Luis Roberto Alves dos Santos 'Zague'?

Durante la reciente transmisión del programa Netas Divinas, donde estuvo acompañada únicamente por Sofía Rivera Torres y Galilea Montijo, la exconductora del Canal de Las Estrellas explicó que se siente muy afortunada que nunca de haberse reencontrado con su ahora novio: "Nos reencontramos y la verdad es que la segunda parte, vale la pena", dijo Rojas con una amplia sonrisa.

Posteriormente, Paola admitió que en el pasado ella tuvo sus romances fugaces y a veces le pasaba que "los señores que llegaban al rescate hasta se querían casar", lo cual ella nunca permitió. Asimismo, Paola explicó porqué terminó con su ahora novio la primera vez que estuvieron juntos: "Ahí estaban involucrados el ego y competencia, lo que yo quería era que él se arrepintiera de haberme dejado ir, que lo sufriera, que le doliera".

Sin embargo, al parecer Paola no estaba hablando del padre de sus hijos, ya que como se recordará, su matrimonio con el exfutbolista de las Águilas del América terminó de la peor forma. En el pasado, al comunicadora ya ha explicado lo "doloroso" que fue descubrir que su exesposo le era infiel y que fue aún más complicado por ser figura pública, ya que el video íntimo de 'Zague' estuvo por todos lados.

Aunque el brasileño-mexicano no es la nueva conquista de Paola, en la reciente emisión de Netas Divinas la conductora sí habló de él recordando su romance como algo muy bonito. Y es que incluso, la periodista admitió que 'Zague' sí fue uno de los amores de su vida: "De pronto la vida es muy larga y entonces hay diferentes amores y que te puedes enamorar profundamente. En ese tiempo vivir y considerarlo como el amor de tu vida".

Y aunque las cosas con 'Zague' no terminaron bien, dijo que a ella le gusta pensar su matrimonio con él como un bonito recuerdo: "Puedes quererlo mucho y agradecer todo lo que pasará, la verdad es que yo atesoro mis recuerdos del pasado con un gran amor. Agradezco que desde ahí me puedo relacionar con un amor genuino, respetuoso y desde otro lugar. Ya me puedo relacionar de manera muy amorosa y cariñosa con quien ya no es ahora mi pareja, pero fue el amor de mi vida en ese lapso de tiempo".

Crédito: Internet

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable