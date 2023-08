Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la famosa actriz y reconocida cantante, Yuri, no dudo en soltar 'toda la sopa' y estremeció a todo Televisa con sus recientes confesiones, dado a que la querida jarocha expuso desplante del famoso y reconocido cantante, Luis Miguel, hacia la querida actriz y presentadora, Patricia Manterola, por su causa, sorprendiendo a más de uno con lo que había callado por tantos años.

Es bien sabido que el reconocido cantante tiene un muy largo historial amoroso, pues en su juventud fue uno de los galanes más solicitados y codiciados del mundo del espectáculo y en su lista de conquistas hay muchas celebridades, entre las que más resuenan son Aracely Arámbula y Stephanie Salas, las cuales hasta son madres de los hijos que tuvo, Miguel, Daniel y Michelle Salas, pero hubo que no fueron tan conocidos y se acaban de sacar a la luz.

Estos romances pocos conocidos o que no dieron mucho de hablar en su momento, resurgieron gracias a Luis Miguel, La Serie, que contó con tres temporadas y se vio mucho de su historia, y en esa estaba incluida el fugaz amorío con Manterola, la cual cuando salió a la luz se mostró molesta dado a que la pintaron como si ella hubiera sido la que lo buscó a él en todo momento, aunque supuestamente él se negara.

Pero ahora, Yuri dio una versión un tanto diferente, dado a que en el reality que aparece junto a otras celebridades, Secretos de las Indomables, habló sobre Patricia y 'El Sol de México', recordando que por su culpa la había dejado abandonada en medio de una cita en un restaurante, haciendo que las presentes en la mesa en la que estaban para hablar, como Ninel Conde, quedaran en completo shock por lo dicho.

Según lo narrado por la intérprete de Detrás de mi Ventana, una vez salió con Paulina Rubio a un restaurante, se toparon con Luis Miguel y Patricia, señalando que 'La Chica Dorada' desde que los vio le propuso a Yuri "quitarla de en medio", tras lo que señaló que así fue, que en cuanto Patricia se fue al baño, la cantante la jaló a la mesa y se sentaron al lado de él, y que este no las corrió, sino que comenzó a hablar con ellas y cuando Manterola volvió él básicamente la ignoró pues ni se inmutó por lo que estaba sucediendo.

Yuri confesó que la presentadora de Casados a Primera Vista al ver la escena solamente tomó sus cosas y se fue del lugar, declarando que si se enojó o no, públicamente no lo demostró y solo partió del lugar, por lo que le ofreció una disculpa y dijo que estaba mucho más chamaca y no era su intención, además de mencionar que ella fue de espectadora, pues en realidad ni hizo nada en ese momento.

