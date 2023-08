Con botella en mano, Luis Ángel 'El Flaco' canta 'Mi último deseo' a hija recién fallecida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso intérprete Luis Ángel 'El Flaco' reapareció en los escenarios hace algunas horas, a menos de una semana de la muerte de su hija María Fernanda, quien perdió la vida luego de ahogarse en una playa de Mazatlán, Sinaloa. Como era de esperarse, el querido cantante aprovechó su encuentro con el público para dedicarle una canción a la joven de 21 años, quien no llevaba su sangre pero él la consideraba como su hija debido a que la crió desde bebé.

María Fernanda Robles fue hijastra del famoso músico mientras estuvo casada con su exesposa Maricruz Robles pero él la considera como su heredera biológica ya que la conoció siendo una bebé. La joven cursó la licenciatura de cosmiatría e imagen, y hasta empezó su propio negocio hace algunos meses, sin embargo, el pasado lunes falleció ahogada en la playa Cerritos, en la zona conocida como el Estero del Yugo, muy cerca de un conocido hotel.

Durante la semana, la familia de Fernanda realizó de forma privada el funeral de la joven en una conocida funeraria, pero el evento fue totalmente privado y solo la familia tuvo acceso a su último adiós. Tras este lamentable acontecimiento, la noche de ayer viernes 18 de agosto, 'El Flaco' volvió a los escenarios con una presentación en Porterville, California, en Estados Unidos, donde además de estar acompañado de la banda, también se hizo presente Luis Antonio López Flores 'El Mimoso'.

María Fernanda, hija de Luis Ángel 'El Flaco'

Al reaparecer frente a su público, el exvocalista de la banda Los Recoditos no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas pues todos los asistentes lo recibieron con aplausos y ovaciones, por lo cual su colega artista se acercó a apoyarlo. Posteriormente, 'El Flaco' decidió brindar un mensaje para expresar lo mucho que está sufriendo la partida de su hija: "No entendía el dicho el show tiene que continuar porque no me había pasado nada tan cabr... como lo que me acaba de suceder".

Después, Luis Ángel explicó que regresó a los escenarios por respeto a su público ya que considera que su "gente no tiene la culpa" y aseguró que el aplauso de todos los asistentes le daba consuelo: "El dolor es fuerte, no quisiera que nadie lo experimentara, ni a tu peor enemigo se lo deseas, pero subirme al escenario y cantarles me llena de una alegría bonita, es una gran terapia, se los agradezco un chin...".

Poco más tarde, el querido intérprete sinaloense mencionó que cantaría su emblemático tema Mi último deseo dedicado completamente a María Fernanda y pidió un aplauso para la fallecida: "Les voy a pedir algo, en memoria de mi hija, que le demos un gran aplauso para que llegue hasta el cielo", dijo mientras se empinaba una botella. Mientras interpretaba la mencionada canción, 'El Flaco' se volvió a quebrar y permitió que su público cantara la mayor parte.

Fuente: Tribuna