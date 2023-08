Con un baile, Britney Spears 'rompe el silencio' tras su divorcio con Sam Asghari

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Luego de la confirmación del divorcio entre la cantante de pop Britney Spears y el actor y entrenador Sam Asghari, la interprete de temas como Toxic o Baby One more time, 'rompió el silencio' a través de las redes sociales y, con un breve comunicado de prensa acompañado de un video donde se muestra bailando al interior de su mansión ubicada en Los Ángeles, abordó cuál es su sentir sobre este complicada separación que para ella sería su tercer matrimonio fallido.

Cabe destacar que la pareja estuvo seis años conviviendo de los cuales 14 meses fueron como marido y mujer. Ambos se mostraban como una de las parejas más sólidas del espectáculo, especialmente por que justo en el momento en el que se comprometieron, la intérprete de actualmente 41 años de edad seguía bajo la tutela de su padre. Para los fanáticos, su convivencia con Asghari sería el inicio de una nueva vida; sin embargo, este adelantó que en caso de no modificarse el acuerdo prenupcial estaría dispuesto a filtrar importantes secretos que afectarían su carrera musical.

Con el objetivo de disipar todas las dudas, la cantante y también bailarina se pronunció a través de las redes sociales sobre cómo se siente con esta situación. Valiéndose de una costumbre que le ayudado a estar cercana de su público, es decir, el bailar con pocas prendas com una forma de catarsis, la cantante agradeció las muestras de apoyo que ha recibido de parte de amigos y fans; sin embargo, insistió en que para ella haber estado seis años con el bailarín al que conoció mientras grababa el video Slumber Party en 2016, es algo que la mantiene sorprendida pero ella ya no podía aguantar tanto dolor.

No estoy aquí para explicar por qué, porque honestamente no es asunto de nadie!!! ¡Pero, no podía soportar más el dolor, honestamente!", escribió.

En el pasado, la cantante ha utilizado sus redes sociales para manifestar cómo se siente por haber estado controlada por mucho tiempo; esta vez no fue la excepción y remarcó en que desde hace varios años ha tenido que lidiar con esta presión que no se muestra en redes sociales, especialmente en la plataforma Instagram donde parece que todo entorno a su nueva vida es "perfecto", aclarando que no lo es. "Y creo que todos sabemos eso!", insistió. Aunque se mostró un poco más abierta con el público, la famosa lamentó que no pueda expresar sus lágrimas y emociones pero se mantiene firme en ocultar sus debilidades.

Lo anterior lo puso en referencia a que cuando ella se ha mostrado vulnerable, su familia decidió internarla en un hospital y con ello la llevaron a estar bajo tutela. "Si no fuera el fuerte soldado de mi padre, me mandarían a lugares para que los médicos me arreglaran!!! (…) Se supone que debes ser amado incondicionalmente... ¡No bajo condiciones!", remarcó sin ser más clara sobre su situación con el que ahora es su exesposo. A pesar de ello, la cantante hizo hincapié en la importancia de mostrarse siempre positivo y con una sonrisa, al tiempo que desactivó los comentarios en la publicación dejándola fuera de recibir algún tipo de apoyo de sus millones de seguidores.

¡Así que seré lo más fuerte que pueda y haré lo mejor que pueda! ¡Y en realidad me va bastante bien!", remarcó.

Sam Asghari fue el que solicitó el divorcio de la cantante bajo el argumento de que ésta le había sido infiel, al tiempo de también agredirlo física y verbalmente. Fue por ello que ahora busca obtener algún tipo de indemnización pese a que antes de contraer matrimonio, ésta le hizo firmar un acuerdo prenupcial en donde le hacía énfasis en que no tendría ningún tipo de derecho a las propiedades o dinero que hubiera generado la cantante previo a ser esposos. Aunque con el mensaje Britney Spears no aclaro esta polémica, insiste en mantener comunicación con sus fanáticos a través de la plataforma digital donde constantemente es criticada por la forma en la que actúa.

