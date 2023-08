En medio del luto, Maribel Guardia hace una fuerte revelación: "Nunca quise tener hijos"

Ciudad de México.- Maribel Guardia sigue intentando asimilar la partida de su hijo Julián Figueroa, quien perdió de manera repentina la vida el pasado 9 de abril a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, así que a más de cuatro meses de su deceso busca seguir adelante y retomar sus actividades de la manera más normal posible, pues es consciente de que las cosas no volverán a ser iguales.

La costarricense se ha dedicado a apoyar en todo a su nuera Imelda Garza Tuñón, quien recientemente debutó en el teatro musical como parte de la puesta en escena Princesas, así que fue su madrina de lujo y compartió que gracias a su talento no ha tenido que darle consejos profesionales, pero si mucho amor que es lo que más necesitan las dos en estos duros momentos.

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, la actriz se sinceró frente a las cámaras de Berenice Ortiz, asegurando que cada que se cumple un mes más de la partida de su hijo o pasan fechas especiales su corazón se estruja y confesó que en realidad ella no tenía planes de convertirse en madre por una poderosa razón.

Yo nunca quise tener hijos. No quería tener hijos porque yo me quedé huérfana a los 9 años, para mí fue muy doloroso quedarme huérfana", dijo.

ESPECIAL

Maribel temía que su descendencia tuviera que pasar por lo mismo que ella si llegaba a morir, aunque el destino decidió que las cosas fueran a la inversa y con tan sólo 27 años tuvo que despedirse de su único hijo, a quien lleva en todo momento el corazón y por este duro proceso que le tocó vivir es que ya no teme a la muerte.

Yo decía, si tengo un hijo me voy a morir y lo voy a dejar solo. Y no quería hasta que se atravesó Joan, Dios bendito, que era un loco que adoraba a los hijos y él me convenció de tener un hijo", recordó la estrella de Lagunilla Mi Barrio.