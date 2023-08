Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los corridos tumbados bélicos son un género que comenzó a causar sensación entre los mexicanos y parte de hispanohablantes en Estados Unidos desde hace varios meses, al grado en el que representantes de este tipo de música se han convertido en los cantantes más escuchados de Spotify, como es el caso de el cantante de éxitos como Ella baila sola y La bebe: Peso Pluma.

Sin embargo, no todas las celebridades están de acuerdo con que este tipo de música sea del agrado de la gente, puesto maneja temas controversiales como es el caso del narcotráfico, violencia e inseguridad, entre otras cosas. Es por este motivo que algunos artistas se han manifestado en contra de los corridos tumbados bélicos, tal es el caso de Paquita la del Barrio, quien recientemente mostró su desprecio por estos temas.

Todo ocurrió durante un encuentro que la cantante de Rata de dos patas tuvo con la prensa, momento en el que una reportera aprovechó para preguntarle si le agradaba este tipo de música, a lo que Paquita respondió, tajantemente, que ella no escuchaba eso, aunque no destapó que se tratara por algún tipo de desagrado, sino porque realmente no tenía tiempo para ello, puesto se dedica a trabajar y a cumplir con sus compromisos.

"Mira yo no los escucho sinceramente, no los escucho. Porque no tengo tiempo, yo me dedico a otras cosas, así que no puedo contestarte esas palabras."

Pero la reportera no quedó conforme con la respuesta de Paquita la del Barrio, por lo que volvió a preguntar de manera insistente, si estaría dispuesta a realizar una colaboración con Peso Pluma y Natanael Cano, quienes son considerados como dos de los representantes más importantes de los corridos tumbados bélicos, a lo que Paquita respondió cortante que no los conocía, restándole importancia a la fama que estos dos cantantes habían estado cosechando.

"No los conozco, ¿para qué te voy a mentir? No los conozco y ya sabe el público que no me gusta decir mentiras, ¿eh?"

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Paquita la del Barrio se le va a la yugular a los corridos tumbados bélicos, puesto el 26 de mayo del presente año, la cantante de Me saludas a la tuya tuvo un encuentro con la prensa en el Aeropuerto Nacional de la Ciudad de México, donde reveló abiertamente que le desagradaba este tipo de música; además incitó a los padres de familia a hacer que sus hijos escucharan canciones viejitas.

"Esa no es música de México, la gente quiere sobresalir en algo, pero no es posible, ¿cómo van a tirar lo que tantos artistas hicieron en aquellos años?, y venga alguien más a tirar las cosas, eso no está bien. Yo sí le aconsejo a los padres que les pongan música de la nuestra, música viejita, para que sus hijos se eduquen bien.", expresó la cantante."

Dicha entrevista llegó a los oídos de Natanael Cano, quien decidió tomar las cosas de la manera más tranquila posible y destacó que él sí era fan de Paquita la del Barrio y hasta presumió que 1 año atrás pudo verla durante una premiación, en la que tuvo la oportunidad de saludarla: "Yo la amo a la Paquita, yo la vi hace menos de 1 año, hace unos meses me tocó verla por ahí en unos premios, la salude y me dio gusto saludarla", mencionó el cantante de Como es arriba es abajo.

