Isis Serrath demuestra que no miente y exhibe algunas conversaciones con Poncho de Nigris

Ciudad de México.- El drama sigue inundando a las estrellas de Televisa, pues Poncho de Nigris se encuentra en medio de la polémica luego de que lanzara comentarios desafortunados acerca de Isis Serrath, a quien conoció en un famoso reality deportivo y ahora se ha encargado de exhibir que es un mentiroso, además de que ha dejado entrever que pudo haberle sido infiel a su esposa Marcela Mistral.

Todo se desató cuando Fernando Corona fue a La Casa de los Famosos México a cantarle un tema a Wendy Guevara, razón por la que el regiomontano recordó que trabajaron juntos, pero de la que no se acordó muy bien fue de la exintegrante de Enamorándonos, quien en ese entonces era pareja del cantante y para referirse a ella comentó que era una mujer de una nariz muy particular, así como otras cuestiones de su aspecto físico.

Serrath se mostró molesta debido a que lo estuvo apoyando en su participación y le dolió que la desconociera, así como la forma en que se expresó de ella, por lo que le recordó que se conocen muy bien y destacó que si no mostraba audios era por respeto a su esposa, lo cual desató rumores de que posiblemente intentó conquistarla.

Serrath rompe el silencio

A Poncho de Nigris le va a salir muy caro hablar así de la actriz, pues ya demostró que está dispuesta en desenmascararlo a él y a su esposa, pues no piensa permitir que la acusen de colgada de la fama, así que en el programa Chisme No Like, mostró algunas conversaciones en las que deja en evidencia que la conocen perfecto.

Resulta que me desconoce, que me estoy colgando de ella ¿quién es ella? La esposa de ¿no? Yo no necesito ser la esposa de nadie, yo soy Serrath", dijo contra Marcela Mistral.

La también influencer aclaró que no tiene nada en contra de ellos, pero cree que ellos fueron los que iniciaron todo y ahora espera que se aguanten: "Me conocen perfectamente, Poncho de Nigris y yo estuvimos grabando varios videos para TikTok, hay mensajes de que lo apoyara con su música, compartimos mesa".

En las conversaciones que mostró se puede apreciar que el integrante del 'Team Infierno' tenía una buena relación con ella, a tal punto de pedirle que compartiera su música, así como invitarla a su restaurante cuando estuvo de visita en Monterrey, aunque después de todo este escándalo decidieron bloquearla.

Tras cuestionarla sobre si Poncho de Nigris intentó buscar algo más que una amistad, Serrath dejó en shock a sus fans al declarar: "Puede ser, puede ser" y siguió arremetiendo contra él y su esposa, por lo que incluso destacó que podrían estar temerosos de que se les caiga el matrimonio, pues no cree en todo lo que presumen en redes sociales.

