"Jamás haría esa grosería": Wendy Guevara niega haber rechazado la oferta de Juan Osorio

Ciudad de México.- Durante los últimos días la prensa no ha dejado de hablar de Wendy Guevara, debido a que ganó La Casa de los Famosos México, haciendo historia al ser la primera chica trans en coronarse en un reality show de este estilo, así que es tal el furor que ha causado que le han llovido importantes ofertas de trabajo, pero se dijo que ya había comenzado a descartar algunas.

El afamado productor de Televisa, Juan Osorio fue el primero en levantar la mano para contar con su talento en una de sus telenovelas y es tal su interés que incluso reveló que le estaba escribiendo un personaje especial basado en sus características que han fascinado al público; sin embargo, tras embolsarse el premio de los cuatro millones de pesos se dijo que habría rechazado su invitación.

Fue la Agencia México la que manifestó que la decisión de la líder de 'Las Perdidas' se basaba en que antes de debutar como actriz quería prepararse estudiando comunicación y actuación, algo que efectivamente quiere hacer para pulir su talento, pero negó haberle hecho el feo al papá de su amigo Emilio Osorio.

En entrevista con Radio Fórmula, la influencer indicó que no es su estilo hacer ese tipo de cosas, aunque hasta ahora no han podido concretar algo debido a que sus agendas no han coincidido: "Jamás en la vida, cómo creen que voy a hacer algo así de rechazar. Se ha contactado con el chico que mueve mis fechas, pero el señor Juan es muy ocupado y vamos a vernos, pero jamás le haría esa grosería".

Respecto a lo que hará con su premio, la estrella del 'Team infierno' indicó que piensa pagar sus deudas como la casa que adquirió en León, Guanajuato y su camioneta, además de que quiere apoyar a sus papás para que emprendan un negocio con el que puedan tener una mayor estabilidad económica, así como donar a una fundación para mujeres con cáncer de mama con la intención de honrar la memoria de su abuela que perdió la batalla frente a esta dura enfermedad.

Ante todo lo que se ha dicho que ya se le subió la fama y que va a cambiar ahora que es considerada toda una estrella, Wendy Guevara hizo hincapié en que siempre ha sido tal cual la vieron en el reality, aunque a veces su fuerte personalidad puede interpretarse como que estuviera enojada: "Soy muy brusca o digo cosas sarcásticamente, grito fuerte, pero en la casa me conocieron como soy y no voy a cambiar", aseguró.

Mientras se confirma si estará o no en la telenovela, la rubia anunció una importante gira por la República Mexicana, tanto de manera individual como con sus compañeros, además de que Vix le acaba de dar su propio reality show que llevará por nombre Wendy, perdida, pero famosa, donde estará contando su vida antes de la fama en compañía de sus seres queridos.

