Los Cabos.- Mucho se ha hablado en los medios sobre el noviazgo entre Luis Miguel y Paloma Cuevas, cuya relación parece ser la más estable que el 'Sol' ha tenido en toda su vida, esto a pesar de que estuvo durante varios años con Aracely Arámbula, actriz con la que incluso llegó a tener dos hijos, a quienes, según cuentan, jamás visita. De acuerdo con algunos informes, el intérprete de Tengo todo excepto a ti estaría sumamente enamorado de la diseñadora de modas.

Tal es el amor de Luis Mí por su nueva pareja, que incluso se ha mencionado que suele tratar a las hijas de la española como si fueran de él mismo, cosa que le ha ganado una gran cantidad de críticas, ya que, tan solo a su hija mayor, Michelle Salas, la reconoció hasta que ésta era una adolescente, pero parece ser que este no ha sido el único cambio que Paloma ha provocado en la vida del cantante de La incondicional.

Resulta ser que, durante la mañana del pasado jueves, 17 de agosto, la polémica conductora peruana, Laura Bozzo, lanzó un tuit que paralizó a los fans de Luis Miguel y es que, según sus informantes el 'Sol' se habría casado en secreto con Paloma Cuevas en una íntima ceremonia en Los Cabos, cosa que parece haber sorprendido incluso a la exparticipante de La Casa de los Famosos, quien pidió a la prensa que investigaran esto.

"Será cierto que Luis Miguel y Paloma cuevas se casaron en secreto en los Cabos en una boda privada ????? Me llego esta información sería bueno la investiguen para ver si es real besos."

Como muchos sabrán, Luis Miguel siempre se ha mostrado sumamente hermético con todo lo relacionado a su vida personal, al grado en el que jamás brinda ninguna declaración con respecto a sus bastas rupturas amorosas, también es prácticamente imposible que la prensa pueda acceder al intérprete de La chica del bikini azul, siendo que únicamente sus exparejas han llegado a hacer comentarios abiertos.

Debido a todo lo anteriormente mencionado, es posible que la gente jamás se entere Paloma Cuevas fue la afortunada mujer que logró hacer que Luis Miguel sentara cabeza. Por su parte, varios de los fans de Laura Bozzo comentaron en los tuit de la famosa, donde se mostraron incrédulos sobre la posibilidad de que el querido intérprete haya decidido contraer nupcias, aunque cualquier cosa podría suceder.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Luis Miguel se ve rodeado de rumores de boda, tan solo en el mes de julio del 2022, el medio de YouTube, Chisme no Like reveló que el 'Sol' ingresó a una exclusiva joyería de Miami a comprar un anillo para su entonces novia, Mercedes Villador. Según declaraciones de los conductores, el intérprete tenía intenciones de dar el paso con su pareja, pero finalmente terminaron.

