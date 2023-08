Marlon Colmenarez no se piensa dejar y protagoniza guerra de memes con Paola Suárez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El triunfo de Wendy Guevara en La Casa de los Famosos México se ha visto empañado por los ataques que ha recibido debido a la amistad que sostiene con Marlon Colmenarez, a quien han acusado de utilizarla y de ser un colgado de la fama, situación que ya lo tiene cansado y decidió ponerle un alto a todos sus detractores.

Fue a través de un en vivo, donde el venezolano explicó la forma en que dañaron su imagen al hablar de situaciones que desconocían y no titubeo para mencionar a todas las amigas de la influencer, incluyendo a Paola Suárez, quienes impulsaron la campaña de odio en su contra al mencionar que se había negado a ir a apoyarla y que cuando lo hizo fue por acaparar cámaras, así como que maltrataba a Guevara.

El modelo desatacó que a pesar de todo nunca se metió con nadie ni dio réplica a sus comentarios, pero ya no está dispuesto a soportar más y exigió una disculpa pública de Paola y otras personas, lo cual no fue bien visto por la famosa 'Patas', quien inició una guerra de memes e insultos que parece no tener fin, por lo que una reconciliación está muy lejos de suceder.

Tras enterarse de sus declaraciones, Paola no se quedó de brazos cruzados y se burló desde su cuenta oficial de Facebook con un meme en el que aparece una calavera sentada con su celular y escribió: "El pug esperando mis disculpas jajaja", burlándose del aspecto físico del exintegrante de Enamorándonos.

Marlon cumplió su palabra y no paso por alto su burla, pues le respondió del mismo modo en sus historias de Instagram al subir una de sus fotografías, la cual editó y escribió: "El Ayuwoki viendo cómo no la invitaron a una fiesta", refiriéndose al drama que causó al revelar que Galilea Montijo no le había enviado la dirección del festejo que organizó.

Por su parte, Wendy Guevara se ha mostrado incomoda ya que no quiere tomar partido por nadie, así que mencionó que a ella no le importa quién de sus amigos la apoyo más o menos, pues sabe que todos la quieren y eso es lo que le parece más importante, así que no piensa dejar de hablar con Marlon Colmenarez ni con 'Las Perdidas' por más diferencias que tengan.

Algo que es una realidad es que no podrán evitar encontrarse y si no logran solucionar sus problemas, lo más probable es que la situación se torne tensa ya que Wendy invitó a todos a formar parte de su nuevo reality con Vix, proyecto por el que quizás logren limar asperezas.

