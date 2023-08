Natanael Cano y sus corridos se apoderaron de Hermosillo con su Tumbado Tour

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El pionero de los corridos tumbados regresó a casa, Natanel Cano hizo corear sus mejores éxitos a miles de fanáticos con un inolvidable concierto en el Estadio Sonora, donde la lluvia no fue impedimento para que saliera a entregar todo en el escenario, siendo este uno de los conciertos más esperados en Ciudad del Sol para este 2023.

A pesar de que el paso del huracán 'Hilary' ha dejado fuertes lluvias, así como ráfagas de viento, fanáticos del intérprete de PCR y Paca de Billetes se dieron cita desde muy temprano en el lugar para poder acceder, logrando reunir alrededor de 13 mil asistentes de todas las edades, desde los más pequeños hasta adultos mayores que se han enganchado con la fiebre de eta nueva propuesta de regional mexicano.

Previo a que Nata saliera a deleitar a su público, Edgardo Núñez abrió el concierto interpretando temas como Loco Enamorado, Pídeme la Luna y El Precio de la Soledad, por mencionar algunas y Gabito Ballesteros también hizo lo propio con temas como El Muchacho Alegre, Bolsa Gucci, Mi Gusto Es y AMG con espectacular dueto.

Fue poco después de las 11:30 de la noche cuando se presentó Remmy Valenzuela y arrancó con su tema Nadie, para luego seguir con Jardín Olvidado, Se va Muriendo Mi Alma, Sentimientos de Cartón, Inventarme, dejando listo el escenario listo y lo suficientemente prendido para recibir a la máxima estrella de la noche.

En medio de la llovizna, luces, humo y pirotecnia, Natanael Cano hizo su aparición casi a la 01:00 de la madrugada, así que entre calurosos aplausos y gritos comenzaron a corear su repertorio desde Mi Bello Ángel, Soy el Diablo, Más Altas que Bajadas, Selfies, Pancake, PRC, entre otros de sus grandes éxitos.

ESPECIAL

Por más de una hora el joven cantante deleitó a sus fans, a quienes agradeció por haberse dado el tiempo de asistir a su show, a pesar de que las condiciones del clima no fueron las mejores y fiel a su estilo no dudó en recordar que: "Nata está en otro nivel, le pese a quien le pese", así que no dejó de recibir aplausos.

Tumbado Tour todavía tiene más ciudades que recorrer, así que si eres fan de Natanael Cano estás son las siguientes fechas en las que se estará presentado:

Tampico - 26 de agosto

Aguascalientes - 8 de septiembre

Oaxaca - 6 de octubre

Saltillo - 14 de octubre

Querétaro - 19 de octubre

Toluca - 20 de octubre

León - 27 de octubre

Veracruz - 28 de octubre

Fuente: Tribuna