Paco, el hermano de Wendy Guevara no piensa ofrecer disculpas públicas a Marlon Colmenarez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Wendy Guevara se encuentra entre la espada y la pared, pues después de su glorioso momento en La Casa de los Famosos México, donde logró coronarse ganadora, ahora pudo retomar su libertad y ponerse al tanto de lo que ocurrió mientras se encontraba encerrada grabando, así que notó que la gran mayoría está en contra de su amistad con Marlon Colmenarez.

A lo largo de su participación en el reality de Televisa, la líder de 'Las Perdidas' se la paso hablando del venezolano y de lo mucho que lo extrañaba, razón por la que en varias ocasiones le pedía le enviará alguna muestra de cariño y éste le envió un helicóptero con ramos de rosas, además de que se presentó en una dinámica, donde le expresó que estaba haciendo un buen juego, así como el gran aprecio que le tiene.

No obstante, las amigas de la rubia y algunos de sus familiares indicaron que Marlon les parecía una persona interesada, dado que antes de que la producción lo llamara ya lo habían invitado a que fuera apoyarla, pero como no iba a haber cámaras se había negado, además de que se dijo que el detalle del helicóptero no había salido de su bolsillo.

ESPECIAL

Paco, el hermano de Wendy reveló en una entrevista que el modelo no es de su agrado y que no le importaba si se enteraba, además de que resaltó que prefiere a Nicola Porcella de cuñado, algo que se sumó a la molestia de Marlon, quien ya se cansó de recibir ataques y pidió que dejen de mencionarlo, al igual que una disculpa pública por haberlo difamado.

Fue a través de un en vivo, donde el exintegrante de Enamorándonos expuso todo lo que dijeron acerca de él y que ha dañado su imagen, por lo que aseguró que ya no piensa callar más y comenzará a responder a todo el que lo ataque, destacando que él siempre fue respetuoso con la familia de Wendy, razón por la que no comprende los motivos por los que se fueron en su contra.

En este sentido, Paco Guevara indicó que no piensa disculparse como él quiere: "Jamás se la voy a dar, porque no me va a nacer y quizás como mi madre me ha inculcado a ser mejor, tal vez me atrevería a hacerlo de frente y trato cerrado, se acabó el p…do, pero no tengo que avisarle a la gente y frente a las cámaras", mencionó.

Ahora, es posible que Marlon Colmenarez tenga que encontrarse con la familia de Wendy Guevara, no sólo por su fiesta que le organizaron en León, Guanajuato, también por el reality show al que invitó a todos sus seres queridos, por lo que si no se arreglan las cosas seguramente la situación se tornará tensa, pero la influencer ya dejó claro que no piensa dejar de hablarle a nadie.

Fuente: Tribuna