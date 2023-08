Shock en la música: Sam Asghari habría abandonado a Britney Spears desde hace varios meses

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Es bien sabido que el grupo de fans de Britney Spears suele ser un poco aprensivo con la cantante, esto es debido a todo el drama que la cantante de Toxic tuvo que vivir desde su adolescencia, el cual empeoró cuando tuvo aquel colapso mental que terminó cuando la famosa exchica Disney ingresó a una estética, en la que se rapó frente a varios paparazzis, mismos que habrían sido atraídos por los propios guardaespaldas de la denominada princesa del pop.

Es por este motivo que los fans miraron con recelo a Sam Asghari, joven modelo de quien Britney habría quedado prendada desde que observó su fotografía entre miles más, en lo que sería un casting para seleccionar a su pareja sentimental en un video musical. Aunque el también actor de 29 años se mostró siempre leal a Spears, la realidad es que los seguidores comenzaron a detectar que algo andaba mal cuando la cantante de I Wanna Go comenzó a publicar contenido subido de tono en su cuenta de Instagram.

En aquel momento se llegó a sospechar que Sam habría abandonado a Britney, puesto en sus videos siempre aparecía bailando en solitario, lo cual llamó poderosamente la atención de sus queridos seguidores, quienes no tardaron en atacar las redes sociales de Asghari a quien tacharon de abandonar a la famosa en su gran mansión o de tenerla secuestrada en la casa de sus padres, de quienes apenas hace unos meses se había librado.

Fotografía de la boda de Sam Asghari y Britney Spears

Parece ser que las sospechas de los seguidores no estaban erradas, puesto una fuente le dijo al medio Page Six que, aunque Britney deseaba con todas sus fuerzas tener una boda de cuento de hadas y un final feliz, la realidad es que su unión con Sam comenzó a agriarse rápidamente, hecho que no fue tolerado por el joven actor, quien solía abandonar a Britney, durante meses, bajo el pretexto que tenía trabajo.

El mismo informante llegó a revelar que las vacaciones que tanto Britney como Sam llegaron a presumir a comienzos de este año fueron idea de Spears, quien se encargó de pagar todo y hasta consiguió un avión privado que los llevaría a varias partes, pero ni siquiera eso logró salvar su matrimonio, ya que Asghari no parecía estar presente durante sus semanas de retiro, hecho que fue criticado por la propia fuente.

"Britney quería un cuento de hadas y no lo consiguió. Sintió que el amor de Sam no era incondicional. Claro que ella se siente defraudada... cualquiera se sentiría así cuando tu pareja no te está cuidando de la manera en la que necesitas que lo haga. (Britney) reservó excelentes vacaciones de lujo y pagó todo, fueron a todas partes en un avión privado. Pero él no estaba súper presente, solo hay que preguntar, ¿dónde estaba cuando Britney filmaba todos sus videos de Instagram? Él simplemente desaparecía durante meses para ir a filmar y ella se quedaría sola. Hubo momentos en los que simplemente se levantaba y se iba."

Asimismo, se llegó a mencionar que Britney Spears habría engañado a Sam con un miembro del personal, también se mencionó que le joven habría sido golpeado por la cantante, cosa que fue desmentida por la fuente, que afirmó que ella nunca engañó a su esposo y también destacó que tampoco lo agredió, pero dejó en claro que si ambos decidieron separarse, no se trataba de una decisión de la noche a la mañana, sino que se trató de todo un proceso.

Fuentes: Tribuna