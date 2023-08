'Survivor México': Aarón Albores fue eliminado y este fue su desgarrador mensaje de salida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Survivor México cerró su decimotercer ciclo de competencia, el último previo a la final y las emociones estuvieron a tope ya que todos buscaban asegurar su permanencia, aunque desafortunadamente para Aarón Albores no fue el mejor día y tuvo que despedirse de las famosas playas de República Dominicana.

Antes de que se realizaran las votaciones, los competidores tuvieron que pelear por los collares de inmunidad, mismos que representan un blindaje para seguir avanzando, así que se enfrentaron a tres juegos de varias etapas y los que lograron destacar fueron Pablo Martí, Ximena Duggan y Eduardo T-Rex, por lo que nadie pudo mencionar en el Concejo Tribal.

Tal como era de esperarse, las alianzas se hicieron presentes y los hombres habían pactado ir por una de las integrantes de la 'Santísima Trinidad' para que se enfrentará a ellos y así tratar de eliminarla, aunque a última hora las cosas no les salieron conforme a lo planeado, así que pudieron mantenerse intactas.

Nahomi Mejía, Sergio Torres y Aarón Albores fueron los elegidos para ir a la pugna máxima, donde tuvieron que poner a prueba su concentración y equilibrio, dado que tenían que sostener una tabla inestable a través de un hilo que todo el tiempo tensaron con la fuerza de un pie, además de que tenían que ir colocando piezas de madera y evitar que cayeran a la arena, pero 'El Capitán' comenzó a tener problemas hasta que terminó por quedar derrotado.

Aarón no esperaba quedar fuera antes de la final, pues venía de mantener un excelente rendimiento en toda la temporada, pero aceptó su destino y se dijo orgulloso por todo lo que pudo lograr y demostrar, feliz de haber podido volver a tomar sentido a su vida, pues confesó que antes del programa pasó por momentos complicados en los que incluso pensó en dejar de existir.

"Por algo pasan las cosas, si no me pude llevar aquí un premio mayor hay algo que me espera haya afuera. Agradezco tanto estos momentos, porque Warrior te acuerdas cuando salí del exilio y dije que mi alma estaba muerta, no quisiera decirlo como tal, pero antes de hacer el casting yo estaba dando la última llamada con mi familia, encerrado en mi cuarto, tomando la decisión de apagar mi propia llama y el día de hoy esta es una perdida, pero sé que mi llama sigue viva", fueron sus palabras de despedida.

El representante de los Elegidos se marchó con un nudo en la garganta y aunque muchos llegaron a criticarlo por su ruda personalidad, logró conectar con sus compañeros, a quienes les deseo lo mejor en esta última etapa y se prometió así mismo seguir luchando para disfrutar de la vida y dejó en claro que cualquier rose dentro del juego quedó atrás.

