Tiene cáncer: Hija de Carlos Villagrán 'Kiko' da triste noticia y hace súplica en VIDEO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La influencer mexicana Vanesa Villagrán, quien es hija del querido Carlos Villagrán 'Kiko', nuevamente apareció en las redes sociales hablando sobre el proceso de cáncer que enfrenta desde hace tres meses y esta vez, dejó estremecidos a todos sus seguidores y fans. Resulta que en esta ocasión la estrella de plataformas digitales compartió con gran tristeza que ya está perdiendo su cabello por el proceso de quimioterapias que está tomando.

Hay que recordar que la heredera del intérprete de programas como El Chapulín Colorado, El Chavo del 8 y Chespirito anunció a inicios del pasado mes de junio que había sido diagnosticada con cáncer de mama a los 37 años. De acuerdo con declaraciones recogidas por Radio Fórmula, recientemente Vanesa compartió un video a través de su cuenta oficial de Instagram donde platicó que está perdiendo su cabello "por montones".

La joven, quien trabaja como creadora de contenido en una plataforma de Internet, explicó que ella no pensó que fuera a ser tan difícil enfrentarse a la pérdida de cabello: "Se me está cayendo el cabello ya exageradamente, ya estoy a punto de perder mi cabello, ha sido muy impactante, la verdad que cuando se me empezó a caer sí lloré porque es impactante", dijo la hija de don Carlos, quien tuvo un fuerte pleito con 'Chespirito' por años.

Vanesa en su tratamiento contra el cáncer

Villagrán, quien acumula casi 90 mil seguidores en la red social de la 'camarita', relató que ella creía estar preparada para la pérdida de su cabello, pues incluso se compró un par de pelucas, sin embargo, fue más duro vivirlo en carne propia. Vane destacó que entre las cosas que le gustan hacer para sentirse mejor es estar siempre arreglada, maquillarse y cuidarse la piel, pero lastimosamente ha recibido comentarios ofensivos al respecto.

Es por ello que ante la cámara de su teléfono celular, la hija del entrañable 'Kiko' pidió empatía y respeto ante este doloroso proceso: "Si no saben qué decir, mejor no digan nada. Comentarios de 'no seas tan vanidosa' o 'no pasa nada' Ese mejor no decir nada. El ser vanidosa como mujer es parte de mi proceso, de sentirme bien conmigo, quiero ser femenina", dijo conmovida.

Vanesa finalmente declaró que aunque a algunas personas les parezca 'banal' el tema del cabello, para ella ha resultado sumamente difícil: "Sean más amables con sus familiares, amigas, esposas... y si no tienen nada que aportar, es mejor quedarse callados. Yo, a pesar de algunos comentarios súper fuera de lugar, sigo levantándome para el siguiente round", mencionó y además confesó que usa extensiones por el momento, pues aún le queda un poco de su cabello natural.

Clic aquí para ver el video

Vanesa narró que está perdiendo el cabello

Fuente: Tribuna