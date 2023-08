Tras muerte de Julián Figueroa, Maribel Guardia hace dolorosa revelación: "Fue horrible"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 9 de abril, el mundo de la música y de la actuación se estremecieron después de que diversos medios de comunicación compartieran que el hijo de Maribel Guardia: Julián Figueroa, de apenas 27 años, había muerto en el interior de su casa ubicada en Jardines de las Lomas, en la Ciudad de México. Esto llevó a pensar a más de uno que se trataba de un suicidio, sobretodo por su última publicación en su cuenta de Instagram, en la que mencionaba que quería volver a ver a su difunto padre, Joan Sebastian.

Al día siguiente, Maribel Guardia, salió a dar sus primeras declaraciones en la que mencionó que, la verdadera causa de muerte de su hijo, no fue otra cosa sino un infarto fulminante, el cual se cree que sufrió como una consecuencia del Covid-19, enfermedad que sufrió unas semanas atrás. A raíz de esto, la estrella de Corona de lágrimas se enfocó completamente en su trabajo en Lagunilla mi barrio y en otros compromisos que tenía pendientes.

Recientemente, la actriz de Serafín sostuvo un encuentro con la prensa, donde hizo algunas fuertes revelaciones sobre las consecuencias que dejó la temprana muerte de Julián, entre ellas, el hecho de que pensó en realizar un testamento para dejar sus bienes. Según declaraciones de Guardia, hasta el momento no se había planteado lo que ocurriría con sus cosas tras su muerte, porque se daba por entendido que todo pasaría a manos de su único hijo.

Dado a que su hijo falleció, Maribel Guardia pensó que lo mejor sería que su nieto, José Julián herede toda su fortuna y propiedades, también tiene contemplado que, en caso de que ella muera cuando el pequeño José Julián siga siendo menor de edad, dejará una albacea encargada de sus propiedades y ésta sería Imelda Tuñón, madre del niño. Por otro lado, reveló que su hijo no murió con un testamento, motivo por el que habrían decido que, de la misma manera, todo pasará a manos de José Julián.

"Se está buscando si dejó algún testamento, pero, de todas maneras, como nadie de nosotros está peleando eso, sería para el bebé."

Como bien se sabe, antes de la muerte de Julián Figueroa, el famoso recibió algunas propiedades por parte de su padre, el denominado poeta del pueblo, dichos bienes también irán a dar a nombre del pequeño José Julián, de hecho, Maribel llegó a mencionar que la encargada de ver cómo quedaría la repartición de bienes materiales, sería la propia Imelda Tuñón. Aunque lo más triste vino después.

Aunque Maribel Guardia comenzó a trabajar apenas un par de semanas después de la muerte de su hijo, la realidad es que parece que las cosas no van del todo bien para la actriz, quien destacó que hasta el momento no ha asistido a sus terapias de tanatología: "Es un proceso que tengo que vivir y es que no es fácil. La verdad es que un día crees que uno está bien y un día llegas al suelo a llorar. Este cuarto mes fue horrible, pero bueno, ya no me quiero poner a llorar, muchachos".

