Wendy Guevara tiene todo listo para su fiesta de cumpleaños; así es su espectacular vestido

Ciudad de México.- Tras ganar La Casa de los Famosos México y de tener un intenso tour de medios, Wendy Guevara al fin pudo regresar a su tierra, donde ya la esperaba su familia y amistades para celebrar a lo grande su cumpleaños número 30, por lo que ha compartido algunos detalles de lo que será el festejo del año.

Antes de que la influencer cruzara la puerta de su casa en León, Guanajuato, subió un video en sus redes sociales en el que indicó que se encontraba emocionada y apenas abrió la puerta cuando todos la sorprendieron entre gritos y porras, reencontrándose después de varios meses con sus amigas 'Las Perdidas', quienes le tenían listo un pastel que le terminó embarrando Kimberly 'La Más Preciosa'.

Tal como lo había mencionado la estrella del 'Team Infierno', quería tener un gran festejo rodeada de todos sus seres queridos y sus amigos se encargaron de todo mientras ella se encontraba en las grabaciones, así que alquilaron un elegante salón que mostraron tendrá decoración de telas y flores, donde estarán llegando importantes celebridades como Paty Cantú y La Wanders, por mencionar algunos.

El 'look' que estará portando también se lo eligieron y se trata de un espectacular vestido en tono perla con una especie de cola translúcida y unas alas, por lo que todo parece indicar que lucirá como toda una princesa en su día, aunque no le han mostrado todos los detalles para que se sorprenda al ver todo listo.

Randall Herrera fue el encargado de la planeación y confesó que el menú será exquisito con un aguachile con chocolate blanco, aunque ya hubo algunos ofendidos debido a que algunos allegados no fueron requeridos: "Me hubiera encantado que Wendy estuviera aquí para ayudarme y que ella escogiera las personas que quiere que vayan, pero ha estado súper ocupada con su trabajo, entonces yo me acerqué a su familia, a su mánager y a sus amigos para la lista de invitados".

La celebración se realizará este sábado 19 de agosto y según filtraciones tendrá lugar en los jardines de la Casa de Piedra en León, aunque el dato no ha sido confirmado, pero se espera que sea todo un éxito, con música en vivo, invitados exclusivos y posiblemente sus fans lo puedan ver a través de transmisiones de Wendy Guevara o de algunas de sus amigas de 'Las Perdidas', quienes no han parado de presumir su reencuentro con la 'Abeja Reina'.

Fuente: Tribuna