Ciudad de México.- Después de vivir la devastadora muerte de su madre, Isabel Martínez, la querida actriz y famosa presentadora de TV, Andrea Legarreta, contrario a todo pronostico que decía que volvería hasta la próxima semana, ya regresó al programa Hoy y trató de ser fuerte y optimista, pero rompió en llanto al recordarla y hablar sobre su enfermedad, conmoviendo a todo Televisa con su mensaje de despedida en vivo.

Como se sabe, fue el pasado domingo 30 de julio cuando Legarreta a través de su cuenta de Instagram anunció que su madre lamentablemente había perdido la vida, dejando a más de uno impactado, incluso a los propios hijos, debido a que se podía ver a 'Chabelita', como le decía Legarreta de cariño, luciendo perfectamente en estado de salud, aunado que la presentadora declaró que fue encontrada muerta recostada en su cama y en paz.

Ahora, tras haberse ausentado lunes y martes por su tan terrible perdida, la mañana de este miércoles 2 de agosto la presentadora regresó a sus foros y demostrando toda su fortaleza habló en vivo del matutino producido por Andrea Rodríguez de este terrible momento, declarando que: "Somos muy bendecidos de haberla tenido, tan amorosa, tan querida, tan delicada Nunca es momento para dejarlos ir, me siento tan afortunada de haber tenido esa madre y ese padre. Y ella escogió un día muy especial para irse: cuando mis papás cumplieron 57 años de casados".

Andrea regresa a Hoy tras muerte de su madre. Twitter

Ante este hecho, la actriz de Qué Vivan Los Niños, reveló que su madre tenía varios años enferma y en tratamiento por la Fibromialgia que causa terribles dolores musculares y articulares de la cabeza a los pies, confesando que: "uno piensa que son achaques... Durante muchos años tuvo fibromialgia y estos medicamentos empezaron a darle náuseas y era tan comilona y antojadiza y no poder disfrutar de todo eso la mermó mucho".

Si hondar mucho con respecto al padecimiento de su madre, que no tiene una cura como tal, se sinceró al decir como se siente actualmente, haciendo que Galilea Montijo y el resto de sus compañeros se conmovieran hasta las lágrimas junto a ella, pues señaló que esto "es un dolor que no puedes explicar… tener que abrazar su cuerpo y besarla y decirle que hizo un gran trabajo con nosotros, con mi papi, con la gente que la concibo, una gran abuela".

Finalmente, quiso dejar en claro que pese a que ya no está, aún la tendrá presente y la va a recordar tal cual era: "alguien muy divertida y hermosa. Hay momentos en los que parece que no pasó nada y de pronto ella era mi copiloto y preguntaba 'En dónde vamos' y yo le decía en la casa con barandal verde y se reía… Mi copiloto no me va a responder ya, pero yo sí le voy a hablar todos los días. Estoy aquí por ella. Gracias, mamita hermosa, gracias mi amor por tanto".

Fuente: Tribuna del Yaqui