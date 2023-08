Diana Golden advierte que Alfredo Adame podría pisar la cárcel si no le ofrece disculpas públicas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Diana Golden lanzó una fuerte advertencia a su expareja Alfredo Adame, pues asegura que podría pisar la cárcel si continúa negándose a ofrecerle disculpas públicas por la demanda que le ganó hace unos meses, así que espera que pronto cumpla con lo que le ordenó el juez ya que no piensa detenerse hasta que lo haga y pueda así terminar de limpiar su imagen.

Recordemos que la actriz lo demandó por difamación, luego de que dijera que éste asegurara que era una delincuente que lo había utilizado para salir de los malos pasos y las autoridades determinaron luego de una intensa batalla legal que debía pagarle 18 mil pesos para resarcir el daño, monto que tardo meses en pagarle y fue más de esa cantidad por los intereses que se generaron.

Sin embargo, las disculpas no han llegado y el llamado 'Rey del Rating' asegura que es mentira y que con el pago se terminaba su deuda: "Lo van a meter a la cárcel por más que se ampare, él tiene que enseñarles a todos ustedes que la sentencia es a mi favor", aseguró la actriz frente las cámaras del programa Venga la Alegría.

ESPECIAL

La estrella de los melodramas coincide en que Adame requiere ayuda profesional para tratar sus problemas de ira, pues no le parece normal que su vida se base en conflictos que incluso han puesto en riesgo su vida: "Por su puesto, está mal de la cabeza y no te puede pasar la vida peleándote con todos. Yo tomo terapia y recomiendo hacerlo, es mejor ir con un profesional".

Diana Golden fue la primera esposa del actor, en 1981 contrajeron nupcias; sin embargo, les duró poco el gusto y un par de años después se divorciaron en medio de un escándalo y de varias peleas mediáticas en las que se dijeron de todo, además de que la actriz reveló que nunca estuvo enamorada de él y que se casó con el fin de poder trabajar en México.

Finalmente, la famosa compartió que le ha ido muy bien con el chip que se colocó para combatir su adicción al alcohol, tal como lo han hecho otros famosos como Pablo Montero: "Me ha ido súper bien, adelgacé como 11 o 12 kilos y es una nueva consciencia. Muy agusto", así mismo destacó que el trabajo ha sido otro punto que le ha ayudado a salir adelante y cuenta con varios proyectos televisivos, así que no quiere que su pasado con Alfredo Adame la siga empañando, pues ha pasado mucho tiempo de su divorcio y no quiere que la sigan relacionado con él, por eso exige que se disculpe y deje de mencionarla.

Fuente: Tribuna