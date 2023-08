El fin de una era: Jay de la Cueva confirma su salida de Moderatto; "Estoy en una búsqueda"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para muchos amantes de la música, Moderatto es una agrupación que ha dividido opiniones pues mientras unos la aman, otros afirman que no es una agrupación seria y además sus canciones, la mayoría basadas en covers, no hacen diferencia en la industria; sin embargo, pese a cualquier crítica se habían mantenido en pie por 15 años llenado cada foro donde se presentan. Hoy la agrupación sufre modificaciones pues su vocalista anunció que se despedía de sus compañeros por la siguiente razón.

Jay de la Cueva, nombre artístico de Javier Fernando de la Cueva Rosales, compartió la noche del pasado martes 1 de agosto que, luego de haberlo meditado, tomaba la decisión de despedirse de su alterego Brian Amadeus, y con ello, dejaba de manera definitiva la banda que conformó con Mick P. Marcy (Marcelo Lara), Roy Ochoa Avilés (Iñaki Vázquez), Xavi Moderatto (Javier 'El Chá!' Ramírez) y Elohím Corona, como se hacen llamar los miembros de la agrupación.

Tengo una noticia importante para mí que compartirles. Voy a despedirme de mi alter ego, voy a despedirme de esa voz dejando Moderatto, no ha sido una decisión sencilla puesto que no hay nada negativo, todo marcha increíble", externó.

En un video de menos de un minuto de duración, Jay de la Cueva, quien junto con Iñaki Vázquez y Javier ‘El Chá!’ Ramírez ha compartido el escenario con la agrupación Fobia, destacó que su salida de Moderatto, encargada de éxitos como Sentimental, Ya lo veía venir, Quemándome de amor o Muriendo Lento, no tenía nada que ver con una disputa con sus compañeros, sino que en realidad lo hacia debido a que en la actualidad, busca enfocarse en su nuevo proyecto The Guapos, donde comparte talento con Adanowsky, hijo del escritor y cineasta, Alejandro Jodorowsky.

Hoy mi corazón resuena con la nueva música que está haciendo (…) con mi nuevo álbum solista y la nueva banda que tengo".

El famoso de 45 años de edad enfatizo en que en la actualidad está consciente de estar en una búsqueda constante de nuevos proyectos y, aunado a la salida de su próximo álbum en solitario más el debut de The Guapos, seguir su compromiso con Moderatto ya no es un asunto viable; no obstante, insistió en que los proyectos que como banda ya tenían agendados, serán con él al frente. Incluso, buscará que estas últimas veces sobre el escenario con sus cuatro compañeros sirva además como despedida por los años que la banda a atenido de apoyo.

Me seduce muchísimo la evolución y estoy en la búsqueda experimentando, les agradezco mucho a los involucrados", dijo.

Desde hace varios días, Jay de la Cueva había adelantado que pensaba en su salida de la agrupación pero, además de no haber dado detalles al respecto, tampoco puso una fecha para despedirse, por lo que los fanáticos esperaban que se tratara solo de una pausa y no de un adiós definitivo a la agrupación que formó como una forma de despejarse de Fobia y claro, tomando como referencia a la banda de glam rock, Steel Panther, que también saltó a la fama por interpretar covers en un recinto que llenaban cada noche en California.

El último concierto de Moderatto para este 2023 será el próximo 4 de noviembre en Mexicalli y antes de esta despedida oficial, la agrupación se presentará en ciudades como Hermosillo, Saltillo, Puebla, Cuernavaca y Tlaxcala. No se sabe si con esta decisión la banda planee un último concierto en la Ciudad de México ya que, así como De la Cueva tiene otros proyectos, el resto de los integrantes también cuenta con labores fuera de los escenarios y hasta de Fobia.

