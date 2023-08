Enviudó y se volvió mujer: Tras 26 años retirado de Televisa, exactor de TV Azteca reaparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien enfrentó la dura muerte de su esposa en el 2019 y se transformó en mujer en una obra de teatro, sorprendió al público debido a que esta mañana de martes 2 de agosto apareció en el programa Hoy revelando si otra vez está soltero. Se trata de Humberto Zurita, quien luego de quedar viudo tras la muerte de su esposa, la actriz Christian Bach, el año pasado presumió que estaba dándose una nueva oportunidad en el amor con Stephanie Salas.

Como se recordará, el actor dejó de hacer telenovelas en Televisa hace 25 años tras haber participado en exitosos proyectos como De pura sangre, El Maleficio, Encadenados, La antorcha encendida y Alguna vez tendremos alas. A partir del año 1997, Zurita decidió probar suerte en TV Azteca, donde trabajó como actor y productor junto a su fallecida esposa en los melodramas El Candidato, Agua y Aceite, Vivir a destiempo, entre otros.

Sin embargo, durante la mañana de este martes 2 de agosto Humberto regresó al Canal de Las Estrellas para platicar si es verdad que rompió su relación sentimental con la nieta de doña Silvia Pinal. Estos artistas fueron captados por la prensa durante su llegada el Aeropuerto de la Ciudad de México, lugar que el actor aprovechó para desmentir los rumores de una posible separación, a pesar de que Salas no quiso emitir ninguna declaración al respecto.

Ante las cámaras del programa Hoy, el padre de Sebastián Zurita dijo: "Sí, ¿tú qué crees?, andamos disfrutando de la vida, además es maravillosa", contestó Humberto ante la pregunta sobre si seguían totalmente enamorados. Al respecto de dónde pudieron haber surgido las especulaciones de su ruptura amorosa, el actor dijo: "I don't know, i don't know, no sé… y luego dicen, es que una fuente fidedigna, y dices 'no andes diciendo tonterías porque luego pierdes credibilidad'".

Como se recordará, fue Gustavo Adolfo Infante quien informó "en exclusiva" de este supuesto rompimiento. Pese a que se dice feliz con su noviazgo, Humberto rechazó que tenga planes de formalizar su relación y entregarle un anillo de compromiso a Stephanie: "No, porque ya no es época de eso, ya no son épocas de eso, ya nadie se casa, los jóvenes ya no se casan, ya nada, todo así, a disfrutar, iba a decir a toda madr..., pero ya no lo voy a decir", explicó el artista.

Y al escuchar la pregunta sobre si considera que se perdió la tradición de firmar un papel para consolidar una relación de pareja, únicamente dijo: "Yo creo que sí, yo creo que no hay mayor compromiso que el compromiso que tienes tú con tu pareja", expresó según información recogida por Agencia México. De esta manera, Stephanie Salas y Humberto Zurita demuestran que su relación está más fuerte que nunca, luego de cierto hermetismo sobre su vida sentimental.

